Bresh, la possibile scaletta del concerto a Casalecchio di Reno

In attesa dei prossimi appuntamenti live, l’artista ha annunciato un concerto al Porto Antico di Genova per il 1° luglio del prossimo anno: “Sono troppo felice”
Dopo il doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago, Bresh (FOTO) sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
bresh, la possibile scaletta del concerto
Grande attesa per la nuova data del tour nei palazzetti. Domenica 9 novembre il cantautore porterà la sua energia sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Guasto d’amore non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 25 ottobre al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- La Tana Del Granchio
- Umore Marea
- Andrea
- Dai Che Fai
- Alcool & Acqua
- Torcida
- Popolo Della Notte
- Altezza Cielo
- Tarantola
- Nightmares
- Parà
- Rabbia Distillata
- Erica
- Il meglio di te
- Rotta Maggiore (Partenza)
- Creuza de mä
- Aia che tia
- Kamala
- Non Ho Eroi
- Step By Step
- Hooligans
- No Problem
- Il limite
- Svuotatasche
- Angelina Jolie
- Mai Brillo
- Capo Horn
- Altamente Mia
- Agave
- Guasto d’amore
Approfondimento
Bresh, è uscita la nuova canzone Dai Che Fai: testo e significato
In attesa della seconda data all’Unipol Forum di Assago, in programma venerdì 7 novembre, il cantautore ha annunciato il suo ritorno a Genova nel 2026. L’artista ha scritto sul profilo Instagram che conta più di mezzo milione di follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Tra le emozioni incredibili di ieri sera al Forum e tutte quelle che mi aspettano oggi, sono troppo felice di dirvi che finalmente torniamo a Genova. Mare Nostrum al Porto Antico - 1 luglio 2026”.
Approfondimento
Alfa, Olly, Bresh, Tedua e gli altri, è nata una nuova scuola ligure
Quest’anno Bresh ha debuttato in gara sul palco del Teatro Ariston con il brano La tana del granchio in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano ha riscosso grande successo conquistando l’undicesima posizione nella classifica finale e un disco di platino. La canzone ha anticipato l’uscita del lavoro Mediterraneo, distribuito a giugno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia.
Nel 2020 il cantautore ha pubblicato Che io mi aiuti, a cui ha fatto seguito Oro blu circa due anni dopo. Tra le sue collaborazioni ricordiamo Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe (FOTO), Per sempre con Artie 5ive, Vuoto dentro con Sick Luke e Mara Sattei, Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari e Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra.
Chi è Bresh, per la prima volta a Sanremo 2025
Prima partecipazione in gara per Andrea Brasi. L'emozione è tanta e accompagnerà il rapper genovese sino all'ultima serata. Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà nella competizione all'Ariston con La tana del granchio. Ripercorriamo insieme la vita, la carriera e i successi della new entry del festival