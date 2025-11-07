Bresh, la possibile scaletta del concerto a Casalecchio di Reno

Approfondimento Bresh, è uscita la nuova canzone Dai Che Fai: testo e significato

Grande attesa per la nuova data del tour nei palazzetti. Domenica 9 novembre il cantautore porterà la sua energia sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la voce di Guasto d’amore non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 25 ottobre al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

In attesa della seconda data all’Unipol Forum di Assago, in programma venerdì 7 novembre, il cantautore ha annunciato il suo ritorno a Genova nel 2026. L’artista ha scritto sul profilo Instagram che conta più di mezzo milione di follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Tra le emozioni incredibili di ieri sera al Forum e tutte quelle che mi aspettano oggi, sono troppo felice di dirvi che finalmente torniamo a Genova. Mare Nostrum al Porto Antico - 1 luglio 2026”.

Quest’anno Bresh ha debuttato in gara sul palco del Teatro Ariston con il brano La tana del granchio in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano ha riscosso grande successo conquistando l’undicesima posizione nella classifica finale e un disco di platino. La canzone ha anticipato l’uscita del lavoro Mediterraneo, distribuito a giugno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia.

Nel 2020 il cantautore ha pubblicato Che io mi aiuti, a cui ha fatto seguito Oro blu circa due anni dopo. Tra le sue collaborazioni ricordiamo Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe (FOTO), Per sempre con Artie 5ive, Vuoto dentro con Sick Luke e Mara Sattei, Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari e Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra.