Bresh, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago

Dopo i due appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, domenica 9 novembre Bresh concluderà la tournée con lo show in programma all’Unipol Arena di Bologna
Doppio appuntamento a Milano. Giovedì 6 e venerdì 7 novembre Bresh sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago, ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
bresh, i concerti all’unipol forum di assago
Dopo la prima data al Palazzo del Turismo di Jesolo e lo show al Palazzo dello Sport di Roma, Bresh porterà la sua musica all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, i concerti di giovedì 6 e venerdì 7 novembre avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle scalette delle due serate, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’album Mediterraneo uscito nel mese di giugno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo:
- La Tana Del Granchio
- Umore Marea
- Andrea
- Dai Che Fai
- Alcool & Acqua
- Torcida
- Popolo Della Notte
- Altezza Cielo
- Tarantola
- Nightmares
- Parà
- Rabbia Distillata
- Erica
- Rotta Maggiore (Partenza)
- Creuza de mä
- Aia che tia
- Kamala
- Non Ho Eroi
- Step By Step
- Hooligans
- No Problem
- Il limite
- Svuotatasche
- Angelina Jolie
- Mai Brillo
- Capo Horn
- Altamente Mia
- Agave
- Guasto d’amore
Bresh, è uscita la nuova canzone Dai Che Fai: testo e significato
Dopo i due appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, domenica 9 novembre Bresh (FOTO) concluderà la tournée nei palazzetti con l’ultimo show in programma all’Unipol Arena di Bologna. A febbraio Bresh ha debuttato in gara al Festival di Sanremo portando La tana del granchio sul palco del Teatro Ariston. Il brano, classificatosi all'undicesimo posto e contenuto nell'album Mediterraneo, ha ricevuto ottimi consensi conquistando un disco di platino.
In occasione del primo posto raggiunto dall’album nella classifica settimanale FIMI, Bresh ha scritto sul suo profilo Instagram: “Devo ringraziare voi, quelli di sempre, che avete avuto tanta pazienza in un mondo che non aspetta nessuno…”. Il cantautore ha aggiunto: "Chiedo scusa alle canzoni che non sono finite dentro l’album, è solo una questione di tempo. Vorrei fare uscire un brano al giorno".
Alfa, Olly, Bresh, Tedua e gli altri, è nata una nuova scuola ligure
Nel febbraio del 2020 Bresh si è affermato definitivamente con l’album Che io mi aiuti. A distanza di circa due anni, il cantautore è tornato con Oro blu, trainato dal successo di numerosi singoli: da Angelina Jolie ad Andrea. Nel corso degli anni l’artista ha firmato numerose collaborazioni, ricordiamo ad esempio Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari, Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra, Vuoto dentro con Sick Luke e Mara Sattei (FOTO).
Chi è Bresh, per la prima volta a Sanremo 2025
Prima partecipazione in gara per Andrea Brasi. L'emozione è tanta e accompagnerà il rapper genovese sino all'ultima serata. Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà nella competizione all'Ariston con La tana del granchio. Ripercorriamo insieme la vita, la carriera e i successi della new entry del festival