Bresh, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago

Dopo i due appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, domenica 9 novembre Bresh concluderà la tournée con lo show in programma all’Unipol Arena di Bologna

Doppio appuntamento a Milano. Giovedì 6 e venerdì 7 novembre Bresh sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago, ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

bresh, i concerti all’unipol forum di assago Dopo la prima data al Palazzo del Turismo di Jesolo e lo show al Palazzo dello Sport di Roma, Bresh porterà la sua musica all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, i concerti di giovedì 6 e venerdì 7 novembre avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle scalette delle due serate, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’album Mediterraneo uscito nel mese di giugno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo: La Tana Del Granchio

Umore Marea

Andrea

Dai Che Fai

Alcool & Acqua

Torcida

Popolo Della Notte

Altezza Cielo

Tarantola

Nightmares

Parà

Rabbia Distillata

Erica

Rotta Maggiore (Partenza)

Creuza de mä

Aia che tia

Kamala

Non Ho Eroi

Step By Step

Hooligans

No Problem

Il limite

Svuotatasche

Angelina Jolie

Mai Brillo

Capo Horn

Altamente Mia

Agave

Dopo i due appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, domenica 9 novembre Bresh (FOTO) concluderà la tournée nei palazzetti con l’ultimo show in programma all’Unipol Arena di Bologna. A febbraio Bresh ha debuttato in gara al Festival di Sanremo portando La tana del granchio sul palco del Teatro Ariston. Il brano, classificatosi all'undicesimo posto e contenuto nell'album Mediterraneo, ha ricevuto ottimi consensi conquistando un disco di platino. In occasione del primo posto raggiunto dall’album nella classifica settimanale FIMI, Bresh ha scritto sul suo profilo Instagram: “Devo ringraziare voi, quelli di sempre, che avete avuto tanta pazienza in un mondo che non aspetta nessuno…”. Il cantautore ha aggiunto: "Chiedo scusa alle canzoni che non sono finite dentro l’album, è solo una questione di tempo. Vorrei fare uscire un brano al giorno". Approfondimento Alfa, Olly, Bresh, Tedua e gli altri, è nata una nuova scuola ligure