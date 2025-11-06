Elodie, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Dopo il concerto di Eboli, la popstar ripartirà in tour con numerosi altri appuntamenti in giro per l’Italia: Padova, Firenze, Roma, Messina, Bari e Torino
Dopo il doppio appuntamento sul palco dell’Unipol Forum di Assago, sabato 8 novembre Elodie sarà in concerto al PalaSele di Eboli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Tribale: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
elodie a eboli, la possibile scaletta
Sabato 8 novembre Elodie (FOTO) porterà la sua musica al pubblico del PalaSele. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attesi i grandi successi e i brani tatti dal suo ultimo album Mi ami mi odi, uscito a maggio e certificato disco d’oro. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, questi i brani eseguiti a giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
Apertura
Tribale
Black Nirvana
Guaranà / Hung Up | Feel Love
La coda del diavolo
Atto primo: Audace
Intro
Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo
Mi ami mi odi
Cuore nero / Anche stasera
Ok respira
Folle città (con Achille Lauro)
Rolls Royce (con Achille Lauro)
America (con Gianna Nannini)
Atto secondo: Galattica
Andromeda
Vertigine
Niente canzoni d’amore
Feeling
Pensare male
Purple in the Sky
Nina Kraviz Set
Atto terzo: Erotica
Pop porno
Red light
Ascendente
Elle
Strobo
Euphoria
Lontano da qui
A fari spenti
Atto quarto: Magnetica
Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Encore
Hold On / Pazza musica
Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)
Margarita
Bagno a mezzanotte
A febbraio Elodie è tornata in gara al Festival di Sanremo presentando il brano Dimenticarsi alle 7. L’artista vanta altre tre partecipazioni alla kermesse canora: nel 2017 con Tutta colpa mia, nel 2020 con Andromeda e nel 2023 con Due. Oltre al successo discografico, Elodie si è cimentata anche con la recitazione, ricordiamo ad esempio Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Quest’anno Elodie, ex aequo con Matilda De Angelis, ha trionfato nella categoria Miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone.
Dopo il concerto di Eboli, Elodie ripartirà in tour con numerosi altri appuntamenti in giro per l’Italia: da Padova a Torino passando per Firenze, Messina e Bari fino all’appuntamento conclusivo in programma il 6 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Questo il calendario completo della tournée:
- 12 novembre, Padova - Kioene Arena
- 14 novembre, Firenze - Mandela Forum
- 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 24 novembre, Messina - PalaRescifina
- 25 novembre, Messina - PalaRescifina
- 28 novembre, Bari - PalaFlorio
- 29 novembre, Bari - PalaFlorio
- 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
