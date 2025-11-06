Offerte Sky
Elodie, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo il concerto di Eboli, la popstar ripartirà in tour con numerosi altri appuntamenti in giro per l’Italia: Padova, Firenze, Roma, Messina, Bari e Torino

Dopo il doppio appuntamento sul palco dell’Unipol Forum di Assago, sabato 8 novembre Elodie sarà in concerto al PalaSele di Eboli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Tribale: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

elodie a eboli, la possibile scaletta

Sabato 8 novembre Elodie (FOTO) porterà la sua musica al pubblico del PalaSele. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attesi i grandi successi e i brani tatti dal suo ultimo album Mi ami mi odi, uscito a maggio e certificato disco d’oro. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, questi i brani eseguiti a giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

 

Apertura

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up | Feel Love

La coda del diavolo

 

Atto primo: Audace

Intro

Odio amore chimico / 1 ora / Di nuovo

Mi ami mi odi

Cuore nero / Anche stasera

Ok respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini)

 

Atto secondo: Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare male

Purple in the Sky

Nina Kraviz Set

 

Atto terzo: Erotica

Pop porno

Red light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

 

Atto quarto: Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

 

Encore

Hold On / Pazza musica

Ciclone / Chiamo io chiami tu (con Gaia)

Margarita

Bagno a mezzanotte

A febbraio Elodie è tornata in gara al Festival di Sanremo presentando il brano Dimenticarsi alle 7. L’artista vanta altre tre partecipazioni alla kermesse canora: nel 2017 con Tutta colpa mia, nel 2020 con Andromeda e nel 2023 con Due. Oltre al successo discografico, Elodie si è cimentata anche con la recitazione, ricordiamo ad esempio Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. Quest’anno Elodie, ex aequo con Matilda De Angelis, ha trionfato nella categoria Miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone.

Dopo il concerto di Eboli, Elodie ripartirà in tour con numerosi altri appuntamenti in giro per l’Italia: da Padova a Torino passando per Firenze, Messina e Bari fino all’appuntamento conclusivo in programma il 6 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Questo il calendario completo della tournée:

  • 12 novembre, Padova - Kioene Arena
  • 14 novembre, Firenze - Mandela Forum
  • 19 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 24 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 25 novembre, Messina - PalaRescifina
  • 28 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 29 novembre, Bari - PalaFlorio
  • 1° dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 6 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
