Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di new York, è stato un rapper

Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, ha avuto una carriera da rapper con lo pseudonimo di Mr. Cardamom firmando anche la colonna sonora del film Queen of Katwe diretto da sua madre Mira Nair
Come rivelato dal The Guardian, Zohran Mamdani, nuovo sindaco della città di New York, si è avvicinato alla musica hip-hop dopo l’acquisto dell’album The Blueprint del rapper Jay-Z: “La musica mi ha dato un modo per capire me stesso e il mondo che mi circonda”.
Zohran Mamdani, la carriera da cantante come Mr. Cardamom
Nato il 18 ottobre 1991 a Kampala, Uganda, Zohran Mamdani si è trasferito a New York all’eta di sette anni. Come ricostruito dal The Guardian, il politico ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica hip-hop dopo l’acquisto dell’album The Blueprint del rapper Jay-Z (FOTO). “La musica mi ha dato un modo per capire me stesso e il mondo che mi circonda”.
Prima della carriera politica, Zohran Mamdani, eletto nuovo sindaco della Grande Mela, si è così dedicato al mondo della musica con lo pseudonimo di Mr. Cardamom. Conosciutisi nel 2015, Zohran Mamdani e il rapper ugandese HAB hanno fatto coppia per molti anni esibendosi anche live. Il duo ha pubblicato l'EP Sidda Mukyaalo nel 2016.
Approfondimento
Succesivamente, il neoeletto sindaco di New York ha lanciato il brano Nani, una vera e propria dedica musicale alla nonna Praveen Nair. Il videoclip della canzone ha visto la presenza di Madhur Jaffrey, attrice nota per il film Il giardino indiano; il filmato sta ora tornando virale collezionando migliaia di visualizzazioni su YouTube.
Stando a quanto ricostruito da Il Post, Zohran Mamdani ha anche prodotto e curato la colonna sonora della pellicola Queen of Katwe diretta da sua madre Mira Nair, candidata nella categoria Miglior film straniero per Salaam Bombay alla 61esima edizione egli Academy Awards. Come riportato dal The Independent, il politico ha rivisto alcuni frammenti della sua carriera da cantante nel corso di una recente intervista rilasciata alla CNN commentando che non si sarebbe mai immaginato di vedere quelle immagini in onda sul piccolo schermo.
