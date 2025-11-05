Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di new York, è stato un rapper

Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, ha avuto una carriera da rapper con lo pseudonimo di Mr. Cardamom firmando anche la colonna sonora del film Queen of Katwe diretto da sua madre Mira Nair

Zohran Mamdani, la carriera da cantante come Mr. Cardamom Nato il 18 ottobre 1991 a Kampala, Uganda, Zohran Mamdani si è trasferito a New York all’eta di sette anni. Come ricostruito dal The Guardian, il politico ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica hip-hop dopo l’acquisto dell’album The Blueprint del rapper Jay-Z (FOTO). “La musica mi ha dato un modo per capire me stesso e il mondo che mi circonda”. Prima della carriera politica, Zohran Mamdani, eletto nuovo sindaco della Grande Mela, si è così dedicato al mondo della musica con lo pseudonimo di Mr. Cardamom. Conosciutisi nel 2015, Zohran Mamdani e il rapper ugandese HAB hanno fatto coppia per molti anni esibendosi anche live. Il duo ha pubblicato l'EP Sidda Mukyaalo nel 2016. Approfondimento Mamdani nuovo sindaco di New York, le reazioni dei politici italiani