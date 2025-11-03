The Cure, il concerto-evento The Show of a Lost World diventa un film

Dal palcoscenico londinese al grande schermo, l’esperienza unica della leggendaria band guidata da Robert Smith forma in una pellicola che celebra una notte irripetibile e la rinascita artistica del gruppo cult inglese



L’1 novembre 2024 ha segnato una data destinata a restare nella memoria dei fan della mitica band The Cure. Quella sera, il gruppo di Robert Smith presentò al mondo l’album Songs of a Lost World, suonandolo interamente in un concerto esclusivo al Troxy di Londra. Davanti a 3.000 spettatori, la band offrì la prima – e finora unica – esecuzione dal vivo del disco, in un’atmosfera densa di malinconia e fascino gotico, cifra stilistica inconfondibile della formazione britannica. A distanza di un anno, quella performance trova una nuova vita. Come rivelato sui canali ufficiali del gruppo di Smith, l’intero show è stato trasformato in un film dal titolo The Cure: The Show of a Lost World. L’intento è restituire al pubblico l’intensità e la magia di un concerto che ha già assunto i contorni del mito.

Il tocco cinematografico di Nick Wickham Dietro la macchina da presa c'è Nick Wickham, regista candidato ai Grammy, che ha diretto e curato l'intera operazione visiva. Per questa produzione, il materiale originale è stato rielaborato, con un accurato lavoro di montaggio, remix e rimasterizzazione, per restituire la potenza sonora e visiva dell'evento. Lo stesso Robert Smith ha supervisionato la creazione di un nuovo surround sound, concepito per avvolgere lo spettatore in un'esperienza immersiva e sensoriale. Il debutto ufficiale della pellicola è fissato per dicembre 2025, ma prima di allora i fan potranno assistere alla proiezione in anteprima nelle sale cinematografiche selezionate. L'uscita limitata è prevista per l'11 dicembre, con i biglietti disponibili a partire dal 20 novembre 2025.

31 brani per raccontare un mondo perduto Nel film trovano spazio 31 canzoni che tracciano il profilo più autentico dei Cure. Le melodie eteree, le sonorità cupe e le atmosfere ipnotiche accompagnano lo spettatore in un viaggio che rievoca l'essenza del gruppo nel pieno della sua rinnovata ispirazione. The Show of a Lost World si presenta come molto più di un semplice documento musicale: è un racconto visivo che cattura l'intensità di un'epoca, la poetica di Robert Smith e la sensibilità collettiva di una band capace di reinventarsi senza perdere la propria anima.