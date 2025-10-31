Dopo lo show in scena al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 6 e venerdì 7 novembre Bresh sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago prima dell’appuntamento conclusivo in programma domenica 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna
Dopo il recente concerto a Jesolo, il 1° novembre Bresh (FOTO) porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
bresh a roma, la possibile scaletta del concerto
Nuova tappa del tour nei palazzetti. Domenica 1° novembre Bresh sarà in concerto al Palazzo dello Sport. Dopo lo show romano, il cantautore proseguirà la tournée con il doppio appuntamento in programma all’Unipol Forum di Assago nelle serate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre per poi terminare domenica 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo:
- La Tana Del Granchio
- Umore Marea
- Andrea
- Dai Che Fai
- Alcool & Acqua
- Torcida
- Popolo Della Notte
- Altezza Cielo
- Tarantola
- Nightmares
- Parà
- Rabbia Distillata
- Erica
- Rotta Maggiore (Partenza)
- Creuza de mä
- Aia che tia
- Kamala
- Non Ho Eroi
- Step By Step
- Hooligans
- No Problem
- Il limite
- Svuotatasche
- Angelina Jolie
- Mai Brillo
- Capo Horn
- Altamente Mia
- Agave
- Guasto d’amore
Approfondimento
Bresh, è uscita la nuova canzone Dai Che Fai: testo e significato
A giugno Bresh ha pubblicato il nuovo album Mediterraneo, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. All’interno del lavoro anche il brano La tana del granchio presentato in gara sul palco del Teatro Ariston alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione dell'ottenimento della prima posizione in classifica, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Chiedo scusa alle canzoni che non sono finite dentro l’album, è solo una questione di tempo. Vorrei fare uscire un brano al giorno. Per il resto, buon viaggio”.
Approfondimento
Alfa, Olly, Bresh, Tedua e gli altri, è nata una nuova scuola ligure
Nel 2020 Bresh ha conquistato il pubblico con l'album Che io mi aiuti, certificato disco di platino. Tra le canzoni più note della sua discografia troviamo Angelina Jolie, Andrea, Guasto d’amore e Altamente. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra, Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari, Parli di me con Rkomi e Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe.
Chi è Bresh, per la prima volta a Sanremo 2025
Prima partecipazione in gara per Andrea Brasi. L'emozione è tanta e accompagnerà il rapper genovese sino all'ultima serata. Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà nella competizione all'Ariston con La tana del granchio. Ripercorriamo insieme la vita, la carriera e i successi della new entry del festival