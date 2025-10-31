Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bresh, la possibile scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo lo show in scena al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 6 e venerdì 7 novembre Bresh sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago prima dell’appuntamento conclusivo in programma domenica 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna

Dopo il recente concerto a Jesolo, il 1° novembre Bresh (FOTO) porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

bresh a roma, la possibile scaletta del concerto

Nuova tappa del tour nei palazzetti. Domenica 1° novembre Bresh sarà in concerto al Palazzo dello Sport. Dopo lo show romano, il cantautore proseguirà la tournée con il doppio appuntamento in programma all’Unipol Forum di Assago nelle serate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre per poi terminare domenica 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo:

  • La Tana Del Granchio
  • Umore Marea
  • Andrea
  • Dai Che Fai
  • Alcool & Acqua
  • Torcida
  • Popolo Della Notte
  • Altezza Cielo
  • Tarantola
  • Nightmares
  • Parà
  • Rabbia Distillata
  • Erica
  • Rotta Maggiore (Partenza)
  • Creuza de mä
  • Aia che tia
  • Kamala
  • Non Ho Eroi
  • Step By Step
  • Hooligans
  • No Problem
  • Il limite
  • Svuotatasche
  • Angelina Jolie
  • Mai Brillo
  • Capo Horn
  • Altamente Mia
  • Agave
  • Guasto d’amore

Approfondimento

Bresh, è uscita la nuova canzone Dai Che Fai: testo e significato

A giugno Bresh ha pubblicato il nuovo album Mediterraneo, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. All’interno del lavoro anche il brano La tana del granchio presentato in gara sul palco del Teatro Ariston alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione dell'ottenimento della prima posizione in classifica, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Chiedo scusa alle canzoni che non sono finite dentro l’album, è solo una questione di tempo. Vorrei fare uscire un brano al giorno. Per il resto, buon viaggio”.

Approfondimento

Alfa, Olly, Bresh, Tedua e gli altri, è nata una nuova scuola ligure

Nel 2020 Bresh ha conquistato il pubblico con l'album Che io mi aiuti, certificato disco di platino. Tra le canzoni più note della sua discografia troviamo Angelina Jolie, Andrea, Guasto d’amore e Altamente. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra, Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari, Parli di me con Rkomi e Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe.

FOTOGALLERY

1/20
Musica

Chi è Bresh, per la prima volta a Sanremo 2025

Prima partecipazione in gara per Andrea Brasi. L'emozione è tanta e accompagnerà il rapper genovese sino all'ultima serata. Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà nella competizione all'Ariston con La tana del granchio. Ripercorriamo insieme la vita, la carriera e i successi della new entry del festival

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Makari, dove è stata girata la stagione 4 della serie tv: le location

Serie TV

Il 19 settembre è tornata in onda Makari, ora alla sua quarta stagione. Ancora una volta...

7 foto

Woody Allen, il regista americano gira a Madrid il nuovo film segreto

Cinema

Il celebre cineasta newyorkese porta la sua macchina da presa in Spagna. La sua nuova pellicola,...

Gigi D’Alessio feat. Khaled e Jovanotti, il singolo Diamanti e oro

Musica

Il panorama musicale italiano si arricchisce di un nuovo incontro artistico di grande rilevanza....

Il Signore degli Anelli, Elijah Wood a sorpresa in matrimonio a tema

Cinema

L'attore ha fatto un'incursione sulla navata predisposta nell'Hobbiton Movie Set in Nuova...

Stranger Things 5, la presentazione dell'ultima stagione a Lucca

Gabriele Lippi

Spettacolo: Per te