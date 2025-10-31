Dopo lo show in scena al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 6 e venerdì 7 novembre Bresh sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago prima dell’appuntamento conclusivo in programma domenica 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna

Dopo il recente concerto a Jesolo, il 1° novembre Bresh (FOTO) porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

bresh a roma, la possibile scaletta del concerto Nuova tappa del tour nei palazzetti. Domenica 1° novembre Bresh sarà in concerto al Palazzo dello Sport. Dopo lo show romano, il cantautore proseguirà la tournée con il doppio appuntamento in programma all’Unipol Forum di Assago nelle serate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre per poi terminare domenica 9 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Jesolo: La Tana Del Granchio

Umore Marea

Andrea

Dai Che Fai

Alcool & Acqua

Torcida

Popolo Della Notte

Altezza Cielo

Tarantola

Nightmares

Parà

Rabbia Distillata

Erica

Rotta Maggiore (Partenza)

Creuza de mä

Aia che tia

Kamala

Non Ho Eroi

Step By Step

Hooligans

No Problem

Il limite

Svuotatasche

Angelina Jolie

Mai Brillo

Capo Horn

Altamente Mia

Agave

Guasto d’amore Approfondimento Bresh, è uscita la nuova canzone Dai Che Fai: testo e significato

A giugno Bresh ha pubblicato il nuovo album Mediterraneo, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. All’interno del lavoro anche il brano La tana del granchio presentato in gara sul palco del Teatro Ariston alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione dell'ottenimento della prima posizione in classifica, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram: “Chiedo scusa alle canzoni che non sono finite dentro l’album, è solo una questione di tempo. Vorrei fare uscire un brano al giorno. Per il resto, buon viaggio”. Approfondimento Alfa, Olly, Bresh, Tedua e gli altri, è nata una nuova scuola ligure