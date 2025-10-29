Carl Brave, la possibile scaletta del concerto a Milano

Giovedì 30 ottobre Carl Brave si esibirà al Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani contenuti nell’ultimo album Notti brave amarcord distribuito nell’aprile di quest’anno. Il disco è stato trainato dai brani Morto a galla e Perfect in collaborazione con Sarah Toscano ( FOTO ). Ecco la tracklist del progetto discografico:

Nel 2018 l’artista ha pubblicato il suo primo album Notti brave contenente il singolo Fotografia in collaborazione con Francesca Michielin (FOTO) e Fabri Fibra. Tra i suoi lavori più apprezzati troviamo Coraggio, uscito nel 2020 e certificato disco di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Merci, Che poi e Regina Coeli.

Nel corso degli anni Carl Brave ha collezionato numerose collaborazioni: da Palri parli con Elodie a Makumba e Hula-Hoop con Noemi passando per Non ci sto con Shablo e Marracash e Spigoli con Mara Sattei e Tha Supreme. Inoltre, nel maggio del 2017 il duo Carl Brave x Franco 126, formato dal rapper e dall’amico e collega, ha pubblicato l’album Polaroid conquistando ben tre dischi di platino.