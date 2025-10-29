Carl Brave, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo il concerto al Fabrique di Milano, il 12 novembre il rapper porterà la sua musica sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze e il 27 novembre su quello del Palazzo dello Sport di Roma
Il 30 ottobre Carl Brave sarà in concerto al Fabrique di Milano per il terzultimo appuntamento della tournée. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
carl brave a milano, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 30 ottobre Carl Brave si esibirà al Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani contenuti nell’ultimo album Notti brave amarcord distribuito nell’aprile di quest’anno. Il disco è stato trainato dai brani Morto a galla e Perfect in collaborazione con Sarah Toscano (FOTO). Ecco la tracklist del progetto discografico:
- Il primo Take
- Morto a galla
- Isola Tiberina
- Bar S. Calisto
- Mayday
- Paure
- Flash
- Ciobar
- Respirare nel buio
- Offline
- Ragnatela
- Amarcord
- Outro
Archiviato il concerto nel capoluogo meneghino, il 12 novembre il rapper porterà la sua musica sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze e il 27 novembre su quello del Palazzo dello Sport di Roma.
Nel 2018 l’artista ha pubblicato il suo primo album Notti brave contenente il singolo Fotografia in collaborazione con Francesca Michielin (FOTO) e Fabri Fibra. Tra i suoi lavori più apprezzati troviamo Coraggio, uscito nel 2020 e certificato disco di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Merci, Che poi e Regina Coeli.
Nel corso degli anni Carl Brave ha collezionato numerose collaborazioni: da Palri parli con Elodie a Makumba e Hula-Hoop con Noemi passando per Non ci sto con Shablo e Marracash e Spigoli con Mara Sattei e Tha Supreme. Inoltre, nel maggio del 2017 il duo Carl Brave x Franco 126, formato dal rapper e dall’amico e collega, ha pubblicato l’album Polaroid conquistando ben tre dischi di platino.
