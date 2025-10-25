premio tenco 2025, le anticipazioni della serata finale

Ospite per la terza volta la Scraps Orchestra , la voce Stefano Boccafoglia: “Siamo qui per realizzare questa suite che parta dagli esordi della resistenza”. Reduce dall’esibizione nel corso della seconda serata, Simone Cristicchi ha salutato il pubblico ripercorrendo parte del suo percorso artistico basato sull’importanza della memoria: “È nato quando ho fatto il mio primo lavoro sul manicomio nel 2006. Successivamente, ho intrapreso una raccolta di testimonianze sulla seconda guerra mondiale incontrando anziani pronti a raccontare la propria storia”. Il cantautore ha poi rivolto lo sguardo al futuro: “Mi attendono gli ultimi tre concerti e da gennaio in poi ripartirò con lo spettacolo Franciscus - Il folle che parlava agli uccelli dal Teatro Strehler di Milano”.

Daniele Silvestri ha aperto l’incontro ricordando la Targa Tenco per il Miglior album d’esordio vinta con il disco omonimo uscito nel 1994. Il cantautore ha poi offerto una piccola anticipazione sull’esibizione: “Non so come riuscirò a riassumere la mia carriera, mi vengono sempre idee molto irrealizzabili, lo capirò quando sarò lì. Ricordo ancora la mia prima esibizione al Premio Tenco, quindi non escludo di iniziare proprio da lì". L’artista si è poi espresso sul tema ‘Con la memoria’ di questa edizione: “Nelle parole che usiamo c’è una storia”.

Presente per l'undicesima volta, Tosca ha ricordato Gabriella Ferri: “È colei per la quale faccio questo mestiere, mi ha illuminata”. L’artista ha poi parlato del suo lavoro con la musica romana: “Inizialmente la consideravo vecchia, ma una volta deresponsabilizzata mi sono lasciata andare. È stato un tuffo nel mio sangue”. Infine, Tosca ha concluso: “I miei musicisti sono fondamentali, per questo motivo stasera li ho voluti tutti con me. Sarà una grande festa”.

Omar Pedrini e Massimo Priviero hanno presentato il concerto in scena all’ex chiesa di S. Brigida alle ore 18.00. Il rocker di Viaggio Senza Vento ha dichiarato: “Ancora oggi mi piace contaminare la mia musica con suggestioni diverse”. Andrea Scanzi ha invece parlato del suo ruolo di conduttore: “Grande entusiasmo ed emozione. Sono cresciuto con la musica, con i cantautori in generale. Stasera sarà un piccolo sogno che si realizzerà, lo racconterò ai nipotini”. Annunciata la consegna del Premio Yorum al Grup Yorum. In chiusura Mimmo Locasciulli, pronto a ricevere il Premio Siae, ha dichiarato: “Ogni volta che vengo qui è felicità pura. Il mio è un sorriso di appartenenza alla canzone". L'artista ha concluso: “Trovo sempre una vitalità che mi rincuora. Il Club Tenco è l’ultimo vero baluardo a difesa della canzone d’autore”.