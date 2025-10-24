Sanremo Giovani 2026, ecco i primi 34 cantanti scelti per le selezioni

Sul palco del Teatro Ariston, durante la settimana del Festival di Sanremo, ne saliranno soltanto due cui si aggiungeranno i due di Area Sanremo. Nel 2025 ha vinto Settembre
Ci avviciniamo, con l'ufficializzazione di 34 artisti selezionati, al gran finale di Sanremo Giovani 2026, tra nomi che erano nell'aria e qualche meravigliosa sorpresa. Ma quello che è più evidente in assoluto è che lo stato di salute della nuova musica italiana è buono. L’edizione 2026 di Sanremo Giovani ha ricevuto oltre 500 candidature e in questo smisurato mare canoro ha navigato la commissione (formata dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia) guidata da Carlo Conti, che ha scelto i 34 artisti ammessi alle audizioni live.
Al termine delle audizioni live saranno 24 gli artisti che saranno protagonisti delle cinque puntate di Sanremo Giovani in onda su Rai 2 dall’11 novembre. Il 9 dicembre ci sarà la semifinale che selezionerà i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre ribattezzata Sarà Sanremo. A questi si aggiungeranno i 2 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati i primi di dicembre dalla Commissione Musicale Rai. Soltanto i primi 2, in base al Regolamento, tra i 6 in totale che si esibiranno durante la serata di Sarà Sanremo 2025, avranno poi la possibilità di partecipare, nella sezione Nuove Proposte (vinta nel 2025 da Settembre), alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, insieme ai 2 di Area Sanremo che invece entreranno di diritto.
I 34 ARTISTI SELEZIONATI E LE LORO CANZONI
Agélo - Io Distruggo
Alunno – Bonnie & Clyde
AMSI – Pizza americana
Angelica Bove – Mattone
Antonia – Luoghi perduti
Axel – Laurearsi
Cainero – Nuntannamurà
Caro Wow – Cupido
Cmqmartina – Radio erotika
Cola Siel – Azzurro
Deddè – Ddoje Criature
Disco Club Paradiso – Mademoiselle
Eyeline – Finché dura
Jeson – Inizialmente tu
Joseph – Fenomenale
La Messa – Maria
Lea Gavino – Amico Lontano
Maddalena – Senti menti
Marco Millie – Lonely boy
Mimì – Sottovoce
Nicolò Filippucci – Laguna
Nimsay – Ahvah
Occhi – Ullallà
Petit – Un bel casino
Principe – Mon amour
Renato D’Amico – Bacio piccolino
Rondine – Maleparole
Seltsam – Scusa mamma
Senza Cri – Spiagge
Soap – Buona vita
Tära – Mezzaluna
Tenth Sky – Gimme 5
Welo – Emigtato
Xhovana – Ego
