Sanremo Giovani 2026, ecco i primi 34 cantanti scelti per le selezioni

Ci avviciniamo, con l'ufficializzazione di 34 artisti selezionati, al gran finale di Sanremo Giovani 2026, tra nomi che erano nell'aria e qualche meravigliosa sorpresa. Ma quello che è più evidente in assoluto è che lo stato di salute della nuova musica italiana è buono. L’edizione 2026 di Sanremo Giovani ha ricevuto oltre 500 candidature e in questo smisurato mare canoro ha navigato la commissione (formata dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia) guidata da Carlo Conti, che ha scelto i 34 artisti ammessi alle audizioni live.



Al termine delle audizioni live saranno 24 gli artisti che saranno protagonisti delle cinque puntate di Sanremo Giovani in onda su Rai 2 dall’11 novembre. Il 9 dicembre ci sarà la semifinale che selezionerà i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre ribattezzata Sarà Sanremo. A questi si aggiungeranno i 2 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati i primi di dicembre dalla Commissione Musicale Rai. Soltanto i primi 2, in base al Regolamento, tra i 6 in totale che si esibiranno durante la serata di Sarà Sanremo 2025, avranno poi la possibilità di partecipare, nella sezione Nuove Proposte (vinta nel 2025 da Settembre), alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, insieme ai 2 di Area Sanremo che invece entreranno di diritto.