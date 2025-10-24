Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sanremo Giovani 2026, ecco i primi 34 cantanti scelti per le selezioni

Musica

Sul palco del Teatro Ariston, durante la settimana del Festival di Sanremo, ne saliranno soltanto due cui si aggiungeranno i due di Area Sanremo. Nel 2025 ha vinto Settembre

Ci avviciniamo, con l'ufficializzazione di 34 artisti selezionati, al gran finale di Sanremo Giovani 2026, tra nomi che erano nell'aria e qualche meravigliosa sorpresa. Ma quello che è più evidente in assoluto è che lo stato di salute della nuova musica italiana è buono. L’edizione 2026 di Sanremo Giovani ha ricevuto oltre 500 candidature e in questo smisurato mare canoro ha navigato la commissione (formata dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia) guidata da Carlo Conti, che ha scelto i 34 artisti ammessi alle audizioni live. 

Al termine delle audizioni live saranno 24 gli artisti che saranno protagonisti delle cinque puntate di Sanremo Giovani in onda su Rai 2 dall’11 novembre. Il 9 dicembre ci sarà la semifinale che selezionerà i 6 artisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale del 14 dicembre ribattezzata Sarà Sanremo. A questi si aggiungeranno i 2 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati i primi di dicembre dalla Commissione Musicale Rai. Soltanto i primi 2, in base al Regolamento, tra i 6 in totale che si esibiranno durante la serata di Sarà Sanremo 2025, avranno poi la possibilità di partecipare, nella sezione Nuove Proposte (vinta nel 2025 da Settembre), alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, insieme ai 2 di Area Sanremo che invece entreranno di diritto.

I 34 ARTISTI SELEZIONATI E LE LORO CANZONI

Agélo - Io Distruggo

Alunno – Bonnie & Clyde

AMSI – Pizza americana

Angelica Bove – Mattone

Antonia – Luoghi perduti 

Axel – Laurearsi

Cainero – Nuntannamurà

Caro Wow – Cupido

Cmqmartina – Radio erotika

Cola Siel – Azzurro

Deddè – Ddoje Criature

Disco Club Paradiso – Mademoiselle

Eyeline – Finché dura

Jeson – Inizialmente tu

Joseph – Fenomenale

La Messa – Maria

Lea Gavino – Amico Lontano

Maddalena – Senti menti

Marco Millie – Lonely boy

Mimì – Sottovoce

Nicolò Filippucci – Laguna

Nimsay – Ahvah

Occhi – Ullallà

Petit – Un bel casino

Principe – Mon amour

Renato D’Amico – Bacio piccolino

Rondine – Maleparole

Seltsam – Scusa mamma

Senza Cri – Spiagge

Soap – Buona vita

Tära – Mezzaluna

Tenth Sky – Gimme 5

Welo – Emigtato

Xhovana – Ego

Approfondimento

Sanremo 2026, il regolamento: 26 Big in gara e 4 Nuove Proposte
FOTOGALLERY

©Ansa

1/76
Approfondimenti

Tutti i vincitori del Festival di Sanremo, dal 1951 al 2025. FOTO

Dalla prima vittoria di Nilla Pizzi al trionfo di Olly: ecco tutti gli interpreti e i brani che hanno fatto la storia della manifestazione canora più famosa della musica italiana  

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Sanremo Giovani 2026, ecco i primi 34 cantanti scelti per le selezioni

Musica

Sul palco del Teatro Ariston, durante la settimana del Festival di Sanremo, ne saliranno soltanto...

Baustelle e Tananai insieme per il singolo Pugili impazziti

Musica

Il gruppo toscano capitanato da Francesco Bianconi e il cantautore milanese uniscono le forze per...

Ireland Baldwin, figlia Alec Baldwin e Kim Basinger contro i genitori

Spettacolo

Alla vigilia del suo trentesimo compleanno, la donna ha lamentato nel suo blog di aver trascorso...

Isabelle Tate, l'attrice di 9-1-1 è morta a 23 anni

Serie TV

Apparsa proprio pochi giorni fa nel primio episodio della nuova serie tv ABC ambientata a...

Assassin Club, il cast del film con Noomi Rapace stasera in tv

Cinema

Il film diretto da Camille Delamarre va in onda su Italia 1 venerdì 24 ottobre. La trama si...

6 foto

Spettacolo: Per te