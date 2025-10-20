Dopo il successo delle edizioni precedenti, il format ideato, scritto e prodotto da Gianni Simioli intende valorizzare la musica e gli artisti del territorio anche con una tappa speciale attesa già a Capodanno 2025, per una reunion ormai in espansione di arte e cultura
Si lavora già all’edizione 2026 di Napolindie, la vera rivelazione musicale del Sud Italia. Il format ideato, scritto e prodotto da Gianni Simioli (storica voce di RTL 102.5 e oggi uomo immagine di Radio Marte a Napoli) intende valorizzare la musica e gli artisti del territorio e, dopo il grande successo delle precedenti edizioni che avevano radunato migliaia di persone, propone un’attività di scouting di nuovi talenti che parte già a Capodanno 2025 con una tappa speciale in piazza del Plebiscito a Napoli, in occasione del grande evento organizzato dal Comune di Napoli e voluto fortemente dal Sindaco Manfredi, con la direzione artistica di Gianni Simioli e la produzione di Pino Oliva.
UNA REUNION IN ESPANSIONE DI ARTE E CULTURA
Napolindie desidera unire la scena indipendente già affermata con quella degli artisti emergenti, che sono spesso portatori di un sound popolare, autentico, coraggioso e lontano dalle mode del momento, ma profondamente radicato nell’identità napoletana, per creare un melting pot di generi che spazia dall’underground alla world music, fino alle sonorità più recenti dell’urban. L’intento è quindi promuovere la musica suonata, fatta di corde, di legno e di strumenti veri, e di sostenere i mondi sonori locali e tradizionali ancora inesplorati. Prima di tutto, infatti, Napolindie è una vera e propria reunion artistica indirizzata alla cultura, alla contaminazione e all’arricchimento collettivo. Con oltre 10.000 presenze nelle passate edizioni, il festival ha avuto la forza di creare connessioni tra artisti e di dare vita a collettivi e a collaborazioni inedite. Emblematico, tra le altre esperienze, il ritorno sul palco dello storico gruppo hip hop La Famiglia, che nel 2023 aveva scelto proprio Napolindie per presentare un brano inedito e che aveva così segnato una rinascita dopo anni di inattività. Il futuro di Napolindie è ora in espansione, perché guarda oltre i confini regionali. È infatti già in programma un’evoluzione del format in evento itinerante nazionale dedicato alla musica popolare e, tra i progetti in cantiere, c’è anche la creazione di una music farm e di una playlist editoriale ufficiale, entrambi strumenti che mirano a dare visibilità, formazione e supporto ai giovani artisti e alla musica indipendente italiana. A Capodanno, Napolindie Contest, la versione dedicata ai talenti emergenti, salirà sul prestigioso palco di piazza del Plebiscito per offrire una vetrina d’eccezione a chi sogna di farsi conoscere dal grande pubblico. Napolindie continua così a essere un laboratorio di idee, di suoni e di incontri e un punto di riferimento per la nuova musica napoletana e per tutto il panorama indipendente nazionale.
