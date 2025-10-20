UNA REUNION IN ESPANSIONE DI ARTE E CULTURA

Napolindie desidera unire la scena indipendente già affermata con quella degli artisti emergenti, che sono spesso portatori di un sound popolare, autentico, coraggioso e lontano dalle mode del momento, ma profondamente radicato nell’identità napoletana, per creare un melting pot di generi che spazia dall’underground alla world music, fino alle sonorità più recenti dell’urban. L’intento è quindi promuovere la musica suonata, fatta di corde, di legno e di strumenti veri, e di sostenere i mondi sonori locali e tradizionali ancora inesplorati. Prima di tutto, infatti, Napolindie è una vera e propria reunion artistica indirizzata alla cultura, alla contaminazione e all’arricchimento collettivo. Con oltre 10.000 presenze nelle passate edizioni, il festival ha avuto la forza di creare connessioni tra artisti e di dare vita a collettivi e a collaborazioni inedite. Emblematico, tra le altre esperienze, il ritorno sul palco dello storico gruppo hip hop La Famiglia, che nel 2023 aveva scelto proprio Napolindie per presentare un brano inedito e che aveva così segnato una rinascita dopo anni di inattività. Il futuro di Napolindie è ora in espansione, perché guarda oltre i confini regionali. È infatti già in programma un’evoluzione del format in evento itinerante nazionale dedicato alla musica popolare e, tra i progetti in cantiere, c’è anche la creazione di una music farm e di una playlist editoriale ufficiale, entrambi strumenti che mirano a dare visibilità, formazione e supporto ai giovani artisti e alla musica indipendente italiana. A Capodanno, Napolindie Contest, la versione dedicata ai talenti emergenti, salirà sul prestigioso palco di piazza del Plebiscito per offrire una vetrina d’eccezione a chi sogna di farsi conoscere dal grande pubblico. Napolindie continua così a essere un laboratorio di idee, di suoni e di incontri e un punto di riferimento per la nuova musica napoletana e per tutto il panorama indipendente nazionale.