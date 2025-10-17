Arisa, è uscito il nuovo singolo Nuvole: testo e significato

Esce oggi, venerdì 17 ottobre 2025, la nuova ballata che segna la nuova fase artistica della cantante lucana. Le parole del testo raccontano la fragilità dopo l'amore, portando l'artista a emozionare tutti quanti ancora una volta con un nuovo brano che era già stato svelato in anteprima durante alcune date estive
Dopo l’esperienza travolgente di Canta ancora, Arisa torna a emozionare con un nuovo brano, Nuvole, disponibile a partire da oggi, venerdì 17 ottobre 2025. La canzone, già svelata in anteprima durante alcune date estive, segna un nuovo capitolo nella carriera della cantante lucana, reduce da un anno di grande visibilità artistica e riconoscimenti internazionali.
Con Canta ancora – da lei scritta e scelta come colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri – Arisa ha conquistato il Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale. A questo si è aggiunto il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award ricevuto a Los Angeles, un riconoscimento che ha confermato la portata internazionale del suo talento.
Tra tournée in America e in Giappone e la presenza del suo ritratto nella mostra fotografica Faces, curata da ArtIcon e allestita ad Arles, in Francia, Arisa ha consolidato la sua immagine di artista capace di unire autenticità e ricerca estetica.
Ma torniamo al nuovo brano appena uscito, Nuvole, una ballata che racconta la fragilità dopo l'amore. Scopriamo di seguito il testo completo e il significato tra le righe.
Il testo di Nuvole
Nuvole di sogni come bolle di sapone nell’aria
la mia vita è scivolata nella tua
amore che ammala
Labbra che non si baciano ma inveiscono
mani che non accarezzano ma colpiscono
paure che rimpiccioliscono un cuore già scucito
un’anima già strappata
ma dove vuoi che vada?
Stasera magari ritorni
vuoi andare a ballare
mi trovi più bella
vuoi fare l‘amore nel modo più dolce che so immaginare
ed io mi preparerò un argomento interessante
non me ne frega niente se ho sbagliato ancora io
farò finta di niente
farò finta di niente
farò finta di niente
farò finta di niente
come sempre
Se mi guardi io mi perdo
se ti guardo io ti controllo
tutto quello che provo a fare per te
non serve al decollo
Mi fai sentire piccola
come se dovessi stare zitta ad ascoltare
che vuoi insegnarmi la vita il cuore si precipita
a capofitto giù dal terzo piano
qualche graffio e poi ripartiamo
Come sempre
ma non mi frega niente
non me ne frega niente
non me ne frega niente
come sempre
farò finta di niente
farò finta di niente
farò finta di niente
come sempre
Io ero un angelo
e adesso non so più chi sono
finisco in un angolo
per non cadere giù
e raccolgo le lacrime di ogni mattino
io ci impasterò il pane per la libertà
Dentro Nuvole: la confessione di un’anima che riparte
Con Nuvole, Arisa mette in musica una riflessione intima e universale: la capacità di risorgere dopo un amore che ferisce. La canzone racconta un percorso interiore che attraversa la vulnerabilità e approda alla consapevolezza.
È la storia di una donna che, dopo essersi smarrita in un legame malato, riesce a riscoprire se stessa.
L’artista costruisce un racconto dove il dolore diventa terreno fertile per una rinascita. Le promesse infrante e le illusioni svanite lasciano spazio a una nuova libertà. Nuvole diventa così un manifesto di emancipazione, una ballata che parla di fragilità ma anche di forza, di cadute e di cieli che tornano a rischiararsi.
Il titolo racchiude il senso stesso del brano: le nuvole sono leggere, mutevoli, prive di radici. Si dissolvono, si riformano, cambiano forma come i sentimenti e i destini umani.
Il dolore come punto di partenza
Nel cuore del testo, Arisa mette a nudo le ombre di una relazione tossica. La scrittura è diretta, quasi cinematografica: “labbra che non si baciano ma inveiscono”, “mani che non accarezzano ma colpiscono”. È l’anatomia di un amore che imprigiona, di un legame in cui la dolcezza si trasforma in violenza emotiva.
Eppure, dentro quella ferita, germoglia la forza. La protagonista non fugge: resta, osserva, resiste. Fingere indifferenza diventa un atto di sopravvivenza, un modo per addomesticare la paura, per affrontare “il lupo nero” e guardarlo senza tremare.
Il verso che chiude il brano – “E raccolgo le lacrime di ogni mattino, io ci impasterò il pane per la libertà” – racchiude la potenza simbolica del messaggio. Il dolore non è più soltanto una condanna: si trasforma in nutrimento, in energia creativa, in libertà.
Una scrittura visiva, tra intimità e catarsi
Il linguaggio di Nuvole è poetico e visivo, fatto di immagini che raccontano la quotidianità con intensità cinematografica. Una sera qualunque, un ritorno inaspettato, uno sguardo che pesa come un rimprovero: ogni dettaglio diventa frammento di un sentimento che non si arrende alla distruzione.
Il ritornello “Farò finta di niente” ricorre come una preghiera laica, un modo per sopravvivere al dolore e, allo stesso tempo, per dominarlo. È il simbolo di un equilibrio fragile, in cui la fragilità non è più debolezza, ma un modo per esistere nonostante tutto.
Attraverso le parole e la musica, Arisa mette in scena il processo della guarigione: accettare la frattura, abitarla, trasformarla in nuova linfa.
La voce e la verità di Arisa
Con Nuvole, Arisa continua a scavare nella verità della sua voce, che rimane il centro pulsante della sua espressione artistica. È una voce che accoglie, che consola, che esplode. Capace di passare dal sussurro più fragile a un grido liberatorio, dà corpo a un racconto emotivo che non appartiene solo a lei, ma a chiunque abbia conosciuto l’amore e la perdita.
Il nuovo singolo non è una semplice dichiarazione d’amore finito: è un diario di metamorfosi, la testimonianza di una donna che, dalle proprie ferite, ha saputo ricostruire la propria identità.
Di seguito trovate i contenuti pubblicati nei giorni scorsi sull'account ufficiale di Arisa di Instagram per annunciare l'uscita del singolo Nuvole.
