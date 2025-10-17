Arisa, è uscito il nuovo singolo Nuvole: testo e significato

Tra tournée in America e in Giappone e la presenza del suo ritratto nella mostra fotografica Faces, curata da ArtIcon e allestita ad Arles, in Francia, Arisa ha consolidato la sua immagine di artista capace di unire autenticità e ricerca estetica.

Dopo l’esperienza travolgente di Canta ancora, Arisa torna a emozionare con un nuovo brano, Nuvole, disponibile a partire da oggi, venerdì 17 ottobre 2025. La canzone, già svelata in anteprima durante alcune date estive, segna un nuovo capitolo nella carriera della cantante lucana, reduce da un anno di grande visibilità artistica e riconoscimenti internazionali. Con Canta ancora – da lei scritta e scelta come colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri – Arisa ha conquistato il Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale. A questo si è aggiunto il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award ricevuto a Los Angeles, un riconoscimento che ha confermato la portata internazionale del suo talento.

Il testo di Nuvole

Nuvole di sogni come bolle di sapone nell’aria

la mia vita è scivolata nella tua

amore che ammala



Labbra che non si baciano ma inveiscono

mani che non accarezzano ma colpiscono

paure che rimpiccioliscono un cuore già scucito

un’anima già strappata

ma dove vuoi che vada?

Stasera magari ritorni

vuoi andare a ballare

mi trovi più bella

vuoi fare l‘amore nel modo più dolce che so immaginare

ed io mi preparerò un argomento interessante

non me ne frega niente se ho sbagliato ancora io

farò finta di niente

farò finta di niente

farò finta di niente

farò finta di niente

come sempre



Se mi guardi io mi perdo

se ti guardo io ti controllo

tutto quello che provo a fare per te

non serve al decollo



Mi fai sentire piccola

come se dovessi stare zitta ad ascoltare

che vuoi insegnarmi la vita il cuore si precipita

a capofitto giù dal terzo piano

qualche graffio e poi ripartiamo

Come sempre

ma non mi frega niente

non me ne frega niente

non me ne frega niente

come sempre

farò finta di niente

farò finta di niente

farò finta di niente

come sempre



Io ero un angelo

e adesso non so più chi sono

finisco in un angolo

per non cadere giù

e raccolgo le lacrime di ogni mattino

io ci impasterò il pane per la libertà