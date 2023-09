Spettacolo

Gli ultimi scatti condivisi dalla cantante sul suo profilo di Instagram la ritraggono in lingerie in aperta campagna. L’artista ama molto la moda, e ama tanto anche scrollare le coscienze. Da buon artista qual è, sa bene che scioccare è sempre un’arma per smuovere gli animi, per questo motivo spesso opta per outfit che non passano inosservati. Ecco alcune delle sue mise più bizzarre, interessanti, originali e degne di nota