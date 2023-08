Arisa posa nuda in una foto su Instagram e si "offre" in matrimonio

"Solo intenzioni serie": è quello che chiede Arisa nel suo ultimo post su Instagram, corredato da alcune foto senza veli. L’artista vuole valutare “proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti". In cambio lei offre “verità, corpo, anima e cervello”, come diceva Jovanotti nella sua "Serenata rap"

Nessuna bugia. No perditempo. E intenzioni serie. Ma soprattutto nessun giro di parole. Va dritta al punto Arisa nel suo ultimo post social, in cui – nero su bianco – scrive le intenzioni delle prossime settimane, ad appena pochi giorni dal suo quarantunesimo compleanno: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”. Questa è solo la prima parte, o meglio: richiesta.

E su questo Arisa è stata chiara. Poi un’altra richiesta: “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”. Non solo richieste di natura sessuale, quindi, ma anche sentimentale perché si sa, non di sola carne vive l’uomo (e anche la donna).

"Verità, corpo, anima, cervello"

Ma attenzione, non è finita: Arisa/Rosalba sa già anche cosa dare in cambio. Sempre diretta e precisa, si affida ad una bellissima melodia rap, o meglio “Serenata Rap” di Jovanotti, citandola testualmente: “Verità, corpo, anima, cervello”, a cui aggiunge fedeltà (ma solo se meritata) e ottima cucina. Poi c’è anche qualche sbalzo d’umore, ma come lei stessa sottolinea, “tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede”.