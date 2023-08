Madame commenta la foto di Arisa su Instagram: la risposta

Il post in cui Arisa si è mostrata nuda e in cerca di marito sui social continua a suscitare interesse da parte degli utenti in rete, non solo per la qualità delle foto e per l'ironia della didascalia ma anche per i commenti dei follower. La cantautrice, che ha ricevuto complimenti ed apprezzamenti da più parti, ha raccolto anche il favore di Madame che le ha scritto un “Ti amo” corredato un cuore rosso formato emoticon.

Lo slancio, però, non è piaciuto alla cantante de La notte che ha freddato la rapper con una risposta piccata: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”. Inutile dire che il commento ha suscitato l'interesse del popolo di Instagram e non solo.