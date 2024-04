Arisa ha fermato lo show per aiutare un fan in difficoltà. Le immagini sono velocemente divenute virali sui social

Malore al concerto di Arisa ( FOTO ) a Sessa Aurunca, Caserta. Come mostrato in un video pubblicato su TikTok, la cantante ha interrotto la sua esibizione chiedendo l’intervento immediato di un’ambulanza.

arisa, il video del malore

Durante il concerto l’artista ha prontamente interrotto lo show per prestare soccorso a un fan. Stando alle immagini visibili in un video condiviso su TikTok, l’artista ha fermato l'esibizione per aiutare una persona in difficoltà. Arisa ha richiesto l’intervento di un’ambulanza urlando dal palco: “Che succede? C’è qualcuno che si sente male! Ambulanza!”.

Le immagini sono velocemente divenute virali sui social ottenendo centinaia di migliaia di visualizzazioni. Tantissimi utenti hanno commentato positivamente la prontezza dell’artista.