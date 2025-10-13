Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Prima data all'Unipol Forum per Marco Mengoni ( FOTO ) che ha incantato il pubblico di Assago domenica 12 ottobre, ma non è finita! Il cantautore tornerà sul palco del palazzetto milanese per altre tre date del tour, ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

MARCO MENGONI ALL’UNIPOL FORUM, LA POSSIBILE SCALETTA

Dopo la prima data di domenica sera, Marco Mengoni salirà sul palco dell'Unipol Forum nuovamente questa sera lunedì 13 e ancora mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre. Questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. La scaletta delle prossime date, sia ad Assago che per il resto del tour dovrebbe ricalcare quella delle scorse esibizioni:

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Hola

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

Ordinare World

Ready or Not

Mi fiderò

La Casa Azul

Un fiore contro il diluvio

Non sono questo

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Sto bene al mare

Ma stasera

Io ti aspetto