Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo Milano, l'artista partirà alla volta di Pesaro per il doppio appuntamento in programma alla Vitrifrigo Arena. Previsti show anche a Bologna, Firenze, Eboli e Roma
Prima data all'Unipol Forum per Marco Mengoni (FOTO) che ha incantato il pubblico di Assago domenica 12 ottobre, ma non è finita! Il cantautore tornerà sul palco del palazzetto milanese per altre tre date del tour, ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
MARCO MENGONI ALL’UNIPOL FORUM, LA POSSIBILE SCALETTA
Dopo la prima data di domenica sera, Marco Mengoni salirà sul palco dell'Unipol Forum nuovamente questa sera lunedì 13 e ancora mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre. Questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. La scaletta delle prossime date, sia ad Assago che per il resto del tour dovrebbe ricalcare quella delle scorse esibizioni:
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Black Hole Sun
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Hola
- Due vite
- L’essenziale
- Mi fiderò
- Ordinare World
- Ready or Not
- Mi fiderò
- La Casa Azul
- Un fiore contro il diluvio
- Non sono questo
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Sto bene al mare
- Ma stasera
- Io ti aspetto
Approfondimento
Marco Mengoni all'inizio del tour: “Contro il genocidio a Gaza"
Dopo i quattro concerti ad Assago, Marco Mengoni partirà alla volta di Pesaro per il doppio appuntamento in programma alla Vitrifrigo Arena. Successivamente, l’artista proseguirà il tour esibendosi all’Unipol Arena di Bologna, al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Palasele di Eboli e infine al Palazzo dello Sport di Roma. In seguito, la voce di Pronto a correre porterà la sua musica in giro per l’Europa: da Ginevra a Madrid passando per Zurigo e Parigi. Questo il calendario completo della leg italiana:
- 21 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 22 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 24 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 25 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 28 ottobre - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 29 ottobre - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 31 ottobre - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 2 novembre - Eboli, Palasele
- 4 novembre - Eboli, Palasele
- 5 novembre - Eboli, Palasele
- 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 13 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
Approfondimento
Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco
Nel 2023 Marco Mengoni ha pubblicato Materia (Prisma) chiudendo la trilogia inaugurata da Materia (Terra) e proseguita con Materia (Pelle). Tra i suoi album più acclamati troviamo Atlantico, distribuito nel 2018. Nel corso degli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni: da Come neve con Giorgia a Piazza San Marco con Annalisa (FOTO) passando per Hola (I Say) con Tom Walker e Mi fiderò con Madame.
©Getty
Marco Mengoni a San Siro, le foto del concerto
Domenica 13 luglio Marco Mengoni si è esibito sul palco di San Siro per il primo dei due appuntamenti live previsti nello stadio milanese. Ospiti Frah Quintale, Joan Thiele, Rkomi e Sayf. A ottobre il cantautore tornerà in tour con una serie di date nei palazzetti