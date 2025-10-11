No Doubt, reunion e residency a Las Vegas a maggio 2026

La band capitanata da Gwen Stefani si esibirà allo Sphere per sei serate: il 6, l'8, il 9, il 13, il 15 e il 16 maggio

La reunion dei No Doubt è ufficiale. La band capitanata da Gwen Stefani si era esibita al Coachella nel 2024 per la prima volta dopo nove anni e aveva bissato nel gennaio del 2025 al FireAid di Los Angeles. Ora annuncia nuove date per una residency allo Sphere di Las Vegas. Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont e Adrian Young si esibiranno per sei serate il 6, l’8, il 9, il 13, il 15 e il 16 maggio prossimi.

Gwen Stefani: "Una nuova palette visiva per la nostra creatività" “La possibilità di realizzare uno show allo Sphere mi esalta in un modo nuovo – ha detto Gwen Stefani in una dichiarazione ufficiale – La venue è unica e moderna e ci offre una palette visiva completamente nuova per essere creativi. Farlo con i No Doubt sembra tornare indietro nel tempo per rivivere la nostra storia mentre creiamo qualcosa di nuovo in un modo che non avremmo mai potuto immaginare”. Leggi anche Coachella 2024, l’artista del giorno: No Doubt (con Olivia Rodrigo)

Le dichiarazioni degli altri membri della band “Mentre eravamo insieme sul palco a suonare queste canzoni abbiamo sentito la magia – le fa eco Dumont – siamo entusiasti di suonare di nuovo insieme per i nostri fan, di celebrare i loro anni di amore e supporto”. Secondo Young, “per chiunque abbia mai avuto a cuore o sia stato curioso dei concerti dal vivo dei No Doubt, questa è una opportunità speciale per quello scambio elettrico tra band e fan in una venue decisamente unica!”. Per Kanal “quando suoniamo insieme si accende una bellissima energia, un’elettricità che ho sentito per tutti i nostri anni. Essere capaci di mettere tutto questo sul tavolo ogni notte e portare i nostri fan nel viaggio folle che è lo Sphere va oltre i nostri sogni più audaci”.