Caparezza, il grande ritorno con il singolo “Io sono il viaggio”

Caparezza ha deciso di farsi un regalo di compleanno eccezionale: nel giorno del suo genetliaco (nato com’è il 9 ottobre 1973), il rapper e cantautore di Molfetta, al secolo Michele Salvemini, sorprende i fan con un gesto che riaccende l’attenzione sul suo universo artistico.
L’artista pugliese ha pubblicato nelle scorse ore il brano che segna ufficialmente il ritorno alla musica e apre la strada al nuovo progetto Orbit Orbit, in arrivo il 31 ottobre 2025 per BMG. Il singolo si intitola Io sono il viaggio. Dopo quattro anni di silenzio discografico, il musicista intreccia di nuovo le sue due anime creative – quella musicale e quella visiva – fondendole in un lavoro che unisce la potenza del suono alla narrazione illustrata.
Il senso profondo di Io sono il viaggio
Con Io sono il viaggio, Caparezza non si limita a firmare un ritorno musicale: costruisce una riflessione poetica sul mutamento e sulla forza rigenerante della vita. Il “viaggio” del titolo diventa una metafora universale, simbolo della capacità dell’essere umano di rinascere dopo ogni fine, di trasformare la perdita in ripartenza. L’artista si identifica nel movimento, nella ricerca costante, in quel percorso che non ha mai un traguardo definitivo.
Come scrive nel testo: “Ho capito che per ogni capolinea c’è un nuovo biglietto che fa capolino / scriverò sul retro della cartolina / io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo”.
Parole che condensano il cuore del brano: l’idea che la vita sia fatta di tappe, deviazioni e ritorni, non di punti fermi. Io sono il viaggio diventa così un inno alla trasformazione, alla capacità di cambiare rotta e trovare senso anche nella caduta.
Sul piano sonoro, il brano si muove tra elettronica e suggestioni cinematografiche, generando un’atmosfera sospesa, dinamica, carica di introspezione. È un ritorno che mantiene intatta la cifra visionaria di Caparezza, capace di unire linguaggio, ritmo e concetto in un equilibrio riconoscibile e unico.
Un testo tra mito e letteratura
Nel corpo del brano, Caparezza costruisce un intreccio di riferimenti culturali e letterari che spaziano da Moby Dick a Corto Maltese, da Il giovane Holden a Il piccolo principe, fino alle figure simboliche di Prometeo e Phileas Fogg.
Ogni verso è un frammento di viaggio: un passaggio tra naufragi, rinascite, fughe e scoperte cosmiche.
Il testo recita: “Go, lenti o rapidi mezzi Go, venti cambi o diretti Go, stessa meta fatale sì, ma itinerari diversi... [...] Io sono il viaggio Sono il bagaglio Sono il distacco Sono il traguardo.”
Nelle ultime battute, l’artista inserisce versi in inglese – “New dream, new place, new goal, new destiny / New day, new life, new love, new identity” – che amplificano il tema della rinascita e aprono a nuove dimensioni interiori.
Orbit Orbit: un progetto tra musica e fumetto
Orbit Orbit, la nuova opera di Caparezza in uscita il 31 ottobre, non è solo un disco. È un universo narrativo che intreccia musica e fumetto, realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.
Il progetto sarà distribuito in numerosi formati pensati per soddisfare collezionisti e appassionati. Tra le edizioni previste figura la Space LP Box, una speciale versione in doppio vinile “Space Version” accompagnata da fumetto e adesivi, mentre la Space CD Box conterrà il CD, il fumetto, una cartolina “artcard” e un set di adesivi. Saranno inoltre disponibili diverse varianti del doppio vinile: la Idea Version pink–purple marbled, esclusiva Amazon; la Flying Airstream Version silver, in vendita presso Feltrinelli; e la Planet Nostos Version transparent blue, proposta da Discoteca Laziale. A completare la collezione, un’edizione in doppio vinile nero e il CD digipack, pensato per chi preferisce il formato classico ma curato nei dettagli.
Il fumetto, illustrato in copertina da Matteo De Longis, uscirà in due edizioni: albo a colori da 240 pagine (16×21 cm) e volume cartonato a colori da 256 pagine (19×26 cm). L’opera, che accompagna e completa il disco, prende forma come un viaggio onirico realizzato da firme affermate e nuovi talenti del fumetto italiano. Orbit Orbit è presentato come un racconto senza confini: visionario, colorato, ironico ma anche personale e introspettivo. La foto di copertina porta la firma di Alberto D’Andrea.
Firmacopie e incontri con i fan
Per celebrare l’uscita del disco-fumetto, Caparezza incontrerà il pubblico in un lungo tour di presentazioni che attraverserà l’Italia da nord a sud. Gli appuntamenti prenderanno il via il 30 ottobre al Lucca Comics & Games, dove l’artista sarà ospite del Padiglione Sergio Bonelli fino al 1º novembre, per poi proseguire con una serie di date nelle principali città italiane.
Il 2 novembre sarà a Bologna, presso la Feltrinelli di via Ravegnana, seguito il giorno dopo, 3 novembre, dall’incontro alla Feltrinelli di piazza CLN a Torino. Il 4 novembre farà tappa a Milano, alla Feltrinelli di viale Pasubio, mentre il 7 novembre sarà la volta di Roma, alla Discoteca Laziale. A seguire, l’8 novembre, Caparezza sarà alla Feltrinelli della Stazione Garibaldi di Napoli, e il 10 novembre a Bari, nella sede di via Melo.
Il viaggio proseguirà in Sicilia, con due appuntamenti consecutivi: il 14 novembre alla Feltrinelli di via Cavour a Palermo e il 15 novembre in via Etnea a Catania. Poi sarà la volta della Sardegna, con l’incontro del 16 novembre alla Feltrinelli di via Roma a Cagliari, seguito dal Festival “Fino a leggermi matto” di Sassari, in programma il 17 novembre al Padiglione Tavolara. Il tour si concluderà il 23 novembre a Molfetta, città natale dell’artista, presso il Clinic Music Store.
Durante ogni appuntamento, i fan avranno la possibilità di acquistare CD, LP, cofanetti o fumetti e di ottenere un pass prioritario d’ingresso, disponibile fino a esaurimento.
Il ritorno sul palco nel 2026
L’artista tornerà dal vivo nell’estate 2026 con un tour che attraverserà tutta l’Italia. Oltre venti appuntamenti lo porteranno sui palchi dei principali festival, dal debutto il 26 giugno 2026 al Rock in Roma fino alla chiusura il 5 settembre 2026 alla Reggia di Caserta.
Il calendario conferma tappe a Firenze, Mantova, Bologna (dove la prima data è già sold out), Torino (sold out), Padova, Milano, Palermo, Bari e molte altre città.
Date annunciate
Di seguito trovate l’elenco delle date annunciate da Caparezza:
26/06 – Roma, Rock in Roma
27/06 – Firenze, Florence Music Festival
04/07 – Mantova, Mantova Summer Festival – Piazza Sordello
07/07 – Bologna, Sequoie Music Park – SOLD OUT
08/07 – Bologna, Sequoie Music Park
11/07 – Collegno (TO), Flowers Festival – SOLD OUT
12/07 – Padova, Sherwood Festival
15/07 – Milano, Parco della Musica di Milano
17/07 – Servigliano (FM), Nosound Fest
18/07 – Francavilla (CH), Shockwave Festival
24/07 – Genova, Balena Festival
25/07 – Cattolica (RN), Arena della Regina
01/08 – Campobasso, Area Eventi Nuovo Romagnoli
05/08 – Lecce, OverSound Music Festival – Cave del Duca
07/08 – Catania, Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini
08/08 – Palermo, Dream Pop Festival – Velodromo
12/08 – Cinquale (MS), Vibes Summer Festival
13/08 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto
16/08 – Majano (UD), Festival di Majano
22/08 – Alghero (SS), Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani
04/09 – Bari, OverSound Music Festival – Fiera del Levante
05/09 – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
Un percorso che attraversa il Paese da nord a sud e che, già prima della partenza, registra i primi sold out, a conferma dell’attesa per il ritorno live del cantautore.
Un’ode al movimento
Con Io sono il viaggio e Orbit Orbit, Caparezza firma un’opera che celebra il dinamismo dell’esistenza e la curiosità come motore creativo. Dopo quattro anni di silenzio, il suo rientro non è soltanto discografico: è un atto d’identità. Un invito a non restare immobili, a trasformare ogni fine in un punto di partenza, a riconoscersi nel cammino stesso.
Di seguito trovate il post condiviso nelle scorse ore da Caparezza sul proprio profilo ufficiale di Instagram.
©IPA/Fotogramma
