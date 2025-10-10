Caparezza, il grande ritorno con il singolo “Io sono il viaggio”

Nel giorno del suo compleanno, il rapper e cantautore di Molfetta, al secolo Michele Salvemini, sorprende i fan con un gesto che riaccende l’attenzione sul suo universo artistico. L’artista pugliese pubblica il brano che segna ufficialmente il ritorno alla musica e apre la strada al nuovo progetto Orbit Orbit, in arrivo il 31 ottobre per BMG

L’artista pugliese ha pubblicato nelle scorse ore il brano che segna ufficialmente il ritorno alla musica e apre la strada al nuovo progetto Orbit Orbit, in arrivo il 31 ottobre 2025 per BMG. Il singolo si intitola Io sono il viaggio. Dopo quattro anni di silenzio discografico, il musicista intreccia di nuovo le sue due anime creative – quella musicale e quella visiva – fondendole in un lavoro che unisce la potenza del suono alla narrazione illustrata.

Caparezza ha deciso di farsi un regalo di compleanno eccezionale: nel giorno del suo genetliaco (nato com’è il 9 ottobre 1973), il rapper e cantautore di Molfetta, al secolo Michele Salvemini, sorprende i fan con un gesto che riaccende l’attenzione sul suo universo artistico.

Come scrive nel testo: “Ho capito che per ogni capolinea c’è un nuovo biglietto che fa capolino / scriverò sul retro della cartolina / io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo”. Parole che condensano il cuore del brano: l’idea che la vita sia fatta di tappe, deviazioni e ritorni, non di punti fermi. Io sono il viaggio diventa così un inno alla trasformazione, alla capacità di cambiare rotta e trovare senso anche nella caduta. Sul piano sonoro, il brano si muove tra elettronica e suggestioni cinematografiche, generando un’atmosfera sospesa, dinamica, carica di introspezione. È un ritorno che mantiene intatta la cifra visionaria di Caparezza, capace di unire linguaggio, ritmo e concetto in un equilibrio riconoscibile e unico.

Con Io sono il viaggio, Caparezza non si limita a firmare un ritorno musicale: costruisce una riflessione poetica sul mutamento e sulla forza rigenerante della vita. Il “viaggio” del titolo diventa una metafora universale, simbolo della capacità dell’essere umano di rinascere dopo ogni fine, di trasformare la perdita in ripartenza. L’artista si identifica nel movimento, nella ricerca costante, in quel percorso che non ha mai un traguardo definitivo.

Nel corpo del brano, Caparezza costruisce un intreccio di riferimenti culturali e letterari che spaziano da Moby Dick a Corto Maltese, da Il giovane Holden a Il piccolo principe, fino alle figure simboliche di Prometeo e Phileas Fogg. Ogni verso è un frammento di viaggio: un passaggio tra naufragi, rinascite, fughe e scoperte cosmiche. Il testo recita: “Go, lenti o rapidi mezzi Go, venti cambi o diretti Go, stessa meta fatale sì, ma itinerari diversi... [...] Io sono il viaggio Sono il bagaglio Sono il distacco Sono il traguardo.” Nelle ultime battute, l’artista inserisce versi in inglese – “New dream, new place, new goal, new destiny / New day, new life, new love, new identity” – che amplificano il tema della rinascita e aprono a nuove dimensioni interiori.

Orbit Orbit: un progetto tra musica e fumetto

Orbit Orbit, la nuova opera di Caparezza in uscita il 31 ottobre, non è solo un disco. È un universo narrativo che intreccia musica e fumetto, realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Il progetto sarà distribuito in numerosi formati pensati per soddisfare collezionisti e appassionati. Tra le edizioni previste figura la Space LP Box, una speciale versione in doppio vinile “Space Version” accompagnata da fumetto e adesivi, mentre la Space CD Box conterrà il CD, il fumetto, una cartolina “artcard” e un set di adesivi. Saranno inoltre disponibili diverse varianti del doppio vinile: la Idea Version pink–purple marbled, esclusiva Amazon; la Flying Airstream Version silver, in vendita presso Feltrinelli; e la Planet Nostos Version transparent blue, proposta da Discoteca Laziale. A completare la collezione, un’edizione in doppio vinile nero e il CD digipack, pensato per chi preferisce il formato classico ma curato nei dettagli.



Il fumetto, illustrato in copertina da Matteo De Longis, uscirà in due edizioni: albo a colori da 240 pagine (16×21 cm) e volume cartonato a colori da 256 pagine (19×26 cm). L’opera, che accompagna e completa il disco, prende forma come un viaggio onirico realizzato da firme affermate e nuovi talenti del fumetto italiano. Orbit Orbit è presentato come un racconto senza confini: visionario, colorato, ironico ma anche personale e introspettivo. La foto di copertina porta la firma di Alberto D’Andrea.