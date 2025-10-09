Dolly Parton rassicura i fan: “Non sono ancora morta!”

La voce di 9 to 5 ha spiegato in un filmato pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non mi sono presa cura di me stessa, quindi ho lasciato andare molte cose di cui mi sarei dovuta preoccupare. Così, quando l’ho fatto, i dottori mi hanno detto che ci saremmo dovuti occupare di questo e di quell’altro"

Dolly Parton ha rotto il silenzio con un video sul profilo Instagram che conta più di sette milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita. L’amata artista statunitense ha rassicurato il pubblico dopo il messaggio allarmante condiviso dalla sorella Freida. La cantante country ( FOTO ) ha dichiarato: “Non credo che Dio abbia finito con me e io non ho finito di lavorare”.

La cantautrice ha proseguito: “Non mi sono presa cura di me stessa, quindi ho lasciato andare molte cose di cui mi sarei dovuta preoccupare. Così, quando l’ho fatto, i dottori mi hanno detto che ci saremmo dovuti occupare di questo e di quell’altro. Niente di grave, ma ho dovuto annullare alcune cose ”. Infine, Dolly Parton ha concluso: “Non credo che Dio abbia finito con me e io non ho finito di lavorare”.

In seguito al post condiviso dalla sorella Freida, Dolly Parton ha voluto rassicurare i fan condividendo un filmato direttamente sul suo account social. L’artista ha spiegato: “So che ultimamente tutti pensano che io sia più malata di quanto non sia. Vi sembro malata? Sto lavorando sodo”.

Nelle ore precedenti Freida aveva scritto: “La scorsa notte sono stata sveglia tutto il tempo a pregare per mia sorella. Molti di voi sanno che ultimamente non è stata molto bene. Credo davvero nel potere della preghiera e sono stata portata a chiedere a tutti coloro che la amano di diventare guerrieri della preghiera e di pregare con me”.

Successivamente, Freida aveva chiarito: “Non volevo spaventare nessuno o far sembrare la cosa così seria quando ho chiesto delle preghiere per Dolly. Non è stata molto bene e ho semplicemente chiesto preghiere perché credo fermamente nel potere della preghiera... Grazie a tutti per averla sostenuta”.