Dolly Parton non sta bene, la sorella chiedere di pregare per lei

“Ieri sera sono rimasta sveglia tutta la notte a pregare per mia sorella Dolly ”. In un post su Facebook, Freida Parton , la sorella di Dolly Parton , ha aggiornato i fan sulle condizioni della Regina del Country, che due settimane fa aveva rinviato la residency di sei spettacoli in programma dal 4 al 13 dicembre a Las Vegas per non specificati “ problemi di salute ”. Freida ha proseguito: “Molti di voi sanno che ultimamente non si sente al meglio. Credo davvero nel potere della preghiera e sono stata portata a chiedere a tutti coloro che la amano di diventare guerrieri della preghiera e di pregare con me. È forte, è amata e, con tutte le preghiere che vengono rivolte a lei, so nel mio cuore che starà benissimo. In bocca al lupo, sorellina Dolly. Ti vogliamo tutti bene!”.

L'ANNULLAMENTO DELLA RESIDENCY A LAS VEGAS

“Voglio che i fan e il pubblico sappiano direttamente da me che, purtroppo, dovrò posticipare i miei prossimi concerti a Las Vegas”, aveva scritto Parton sulla residency, che aveva poi riprogrammato per il settembre 2026. “Come molti di voi sanno, ho avuto problemi di salute e i miei medici mi hanno detto che dovrò sottopormi ad alcuni interventi. Come ho scherzato con loro, dev’essere giunto il momento del mio controllo di 100.000 miglia, anche se non è il solito viaggio per vedere il mio chirurgo plastico! Seriamente, data la situazione, non sarò in grado di provare e di mettere insieme lo spettacolo che voglio che vediate, e lo spettacolo che meritate di vedere. Pagate un sacco di soldi per vedermi esibirmi e voglio essere al meglio per voi. E non preoccupatevi se abbandono l’attività, perché Dio non ha ancora detto nulla riguardo al fermarmi. Ma credo che mi stia dicendo di rallentare adesso, così da essere pronta per altre grandi avventure con tutti voi. Vi voglio bene e vi ringrazio per la comprensione”. In un’intervista rilasciata a The Guardian lo scorso anno, l’artista, 79 anni, aveva invece espresso la propria opinione sull’eventualità di andare in pensione: “Oh, mio Dio, non posso andare in pensione. Dico sempre che mi sono messa all’angolo sognando. Devo mantenere vivi tutti quei sogni. Ogni sogno si trasforma in qualcos’altro...Non potrei andare in pensione nemmeno se volessi. E non voglio”. La residency di Las Vegas avrebbe segnato il grande ritorno sulle scene della cantante country dopo la conclusione del tour Pure & Simple nel 2016. Negli scorsi mesi era stata anche diffusa la notizia che Parton non avrebbe partecipato ai Governors Awards in programma nel novembre di quest’anno, dove avrebbe dovuto ricevere il Jean Hersholt Humanitarian Award dall’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. La cantante aveva inizialmente pianificato di partecipare virtualmente all’evento da Nashville, ma alla fine non sarà presente per ragioni che il suo team non ha rivelato. Nata nel 1946 in Tennessee, la cantautrice e attrice ha scritto oltre 3000 canzoni, inclusa la hit Jolene, e nel 2022 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Il marito Carl Dean, con il quale è stata sposata per quasi 60 anni, è morto lo scorso marzo all’età di 82 anni.