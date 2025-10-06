Esplora tutte le offerte Sky
Olly in concerto a Bologna l'8 ottobre, la possibile scaletta

Musica
©Getty

Il cantante genovese sarà all'Unipol Arena mercoledì 8 ottobre nell'ambito del "Tutta Vita Palazzetti Tour", che si concluderà a Napoli il 17 ottobre prima di riprendere da Jesolo nel 2026

Mercoledì 8 ottobre, Olly sarà in concerto all'Unipol Arena di Bologna. Per il cantante genovese si tratta della seconda tappa del Tutta Vita Palazzetti Tour, dopo la tappa genovese del 4-5 ottobre.

Il tour tra 2025 e 2026 

Dopo Bologna, il Tutta Vita Palazzetti Tour di Olly toccherà l'Unipol Forum di Assago (Milano) il 10 ottobre, il Palazzo dello Sport di Roma il 14 e il 15, e il Palapartenope di Napoli il 17. Il cantautore si prenderà poi una pausa fino al prossimo marzo, quando tornerà in tour:

7 e 8 marzo - Palazzo del Turismo, Jesolo

10 e 11 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze

13 marzo - Vitrifrigo Arena, Pesaro

16 marzo - Unipol Arena, Bologna

18 marzo - Inalpi Arena, Torino

20 marzo - Unipol Forum, Milano

22 marzo - Inalpi Arena, Torino

25 e 26 marzo - Palazzo dello Sport, Roma

28 marzo - Palasele, Eboli

30 marzo - PalaFlorio, Bari

Le tappe di ottobre sono tutte sold-out, così come quasi tutte le tappe di marzo (ad eccezione dell'Inalpi Arena).

 

La scaletta

La scaletta del concerto di Olly a Bologna non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che il cantautore replichi la setlist portata in scena all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano

È festa

L'anima balla

Polvere

Quei ricordi là

Bianca

Una vita

Un'altra vilta

Paranoie

A noi non serve far l'amore

Ho voglia di te (cover di Emma)

La lavatrice si è rotta

A squarciagola

Hai fatto bene / Ho un amico / Quando piove / Tutto male / Vita spericolata

Depresso fortunato

Scarabocchi

Fammi morire

Noi che

Questa domenica

I cantieri del Giappone

Balorda nostalgia

Il campione

Devastante

Il pescatore / Meno male che c'è il mare (cover di Fabrizio De André)

Olly, album Tutta Vita (Sempre): "Sono un ragazzo che fa il ragazzo"
©Getty

Olly
Sanremo 2025, chi è Olly con il brano Balorda nostalgia. FOTO

Sta per tornare all'Ariston l'artista ora reduce dal successo dell'album Tutta vita, che nel 2022 si era fatto conoscere al grande pubblico tra le fila dei Giovani

