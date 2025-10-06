Olly in concerto a Bologna l'8 ottobre, la possibile scaletta

Il cantante genovese sarà all'Unipol Arena mercoledì 8 ottobre nell'ambito del "Tutta Vita Palazzetti Tour", che si concluderà a Napoli il 17 ottobre prima di riprendere da Jesolo nel 2026
Mercoledì 8 ottobre, Olly sarà in concerto all'Unipol Arena di Bologna. Per il cantante genovese si tratta della seconda tappa del Tutta Vita Palazzetti Tour, dopo la tappa genovese del 4-5 ottobre.
Il tour tra 2025 e 2026
Dopo Bologna, il Tutta Vita Palazzetti Tour di Olly toccherà l'Unipol Forum di Assago (Milano) il 10 ottobre, il Palazzo dello Sport di Roma il 14 e il 15, e il Palapartenope di Napoli il 17. Il cantautore si prenderà poi una pausa fino al prossimo marzo, quando tornerà in tour:
7 e 8 marzo - Palazzo del Turismo, Jesolo
10 e 11 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze
13 marzo - Vitrifrigo Arena, Pesaro
16 marzo - Unipol Arena, Bologna
18 marzo - Inalpi Arena, Torino
20 marzo - Unipol Forum, Milano
22 marzo - Inalpi Arena, Torino
25 e 26 marzo - Palazzo dello Sport, Roma
28 marzo - Palasele, Eboli
30 marzo - PalaFlorio, Bari
Le tappe di ottobre sono tutte sold-out, così come quasi tutte le tappe di marzo (ad eccezione dell'Inalpi Arena).
La scaletta
La scaletta del concerto di Olly a Bologna non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che il cantautore replichi la setlist portata in scena all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano
È festa
L'anima balla
Polvere
Quei ricordi là
Bianca
Una vita
Un'altra vilta
Paranoie
A noi non serve far l'amore
Ho voglia di te (cover di Emma)
La lavatrice si è rotta
A squarciagola
Hai fatto bene / Ho un amico / Quando piove / Tutto male / Vita spericolata
Depresso fortunato
Scarabocchi
Fammi morire
Noi che
Questa domenica
I cantieri del Giappone
Balorda nostalgia
Il campione
Devastante
Il pescatore / Meno male che c'è il mare (cover di Fabrizio De André)
©Getty
