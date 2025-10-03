Morto Chris Dreja, co-fondatore dei Yardbirds

Gli Yardbirds non hanno mai raggiunto la stessa fama di gruppi contemporanei come i Rolling Stones, ma hanno avuto una grande influenza su diverse generazioni di musicisti rock, tanto da aver avuto come chitarristi solisti Eric Clapton , Jeff Beck e Jimmy Page

Gli Yardbirds non hanno mai raggiunto la stessa fama di gruppi contemporanei come i Rolling Stones. Tuttavia, la band ha avuto un'enorme influenza su diverse generazioni di musicisti rock, tanto da aver avuto come chitarristi solisti Eric Clapton , Jeff Beck e Jimmy Page tra il 1963 e il 1968 (anno dello scioglimento del gruppo).

Chris Dreja , musicista, fotografo e membro della Rock and Roll Hall of Fame, co-fondatore della pionieristica rockband britannica Yardbirds e co-autore di molte delle canzoni del gruppo, è morto all'età di 79 anni .

Il successo delle Yardbirds

Chris Dreja, al secolo Christopher Walenty Dreja, è nato nel 1945 da genitori immigrati polacchi. Crebbe a Kingston Upon Thames, e si avvicinò al mondo del rock and roll da adolescente. Suo fratello era compagno di classe del chitarrista solista originale degli Yardbirds, Anthony "Top" Topham, in un programma d'arte pre-universitario; Chris e Topham si incontrarono così, suonando insieme in una delle prime rock band. Nel 1963 i due unirono le forze con il cantante Keith Relf, ​​il bassista Paul Samwell-Smith e il batterista Jim McCarty, formando il Metropolitan Blues Quartet (che poi cambierà il suo nome in Yardbirds). Topham se ne andò poche settimane dopo e fu sostituito da Eric Clapton, il cui stile portò la band a un livello successivo. Nel 1963, il gruppo prese il posto dei Rolling Stones come resident al leggendario Crawdaddy Club di Londra.

Dopo il blues-rock dell'album del 1964 Five Live Yardbirds, registrato al Marquee Club di Londra, gli Yardbirds virarono verso una direzione più pop con il loro primo grande successo, For Your Love. Un cambiamento, questo, che spinse un Eric Clapton deluso a lasciare il gruppo. Inizialmente gli Yardbirds contattarono Jimmy Page, all'apice della sua carriera come session man, ma lui rifiutò e raccomandò il suo amico di lunga data Beck.

Il periodo successivo fu quello di maggior successo commerciale per la band, grazie a singoli come Heart Full of Soul, Shapes of Things, Evil Hearted You e Still I'm Sad. Poi, nel 1966, Samwell-Smith se ne andò e Page si unì inizialmente al basso, finché Dreja non si abituò allo strumento, dando vita a una formazione leggendaria, seppur di breve durata, con Beck e Page alle chitarre soliste. Quando anche Beck se ne andò, gli Yardbirds continuarono con Page come unico chitarrista e Dreja al basso, registrando un album deludente ed effettuando numerosi tour negli Stati Uniti mentre il movimento psichedelico sbocciava. Gli scarsi condussero allo scioglimento della formazione, nel 1968.

La "seconda vita" di Chris Dreja

Dreja, che scattò numerose foto suggestive dell'America degli anni '60 durante il tour con gli Yardbirds, lavorò con successo come fotografo per molti anni, immortalando personalità del calibro di Andy Warhol, Bob Dylan e Tina Turner. Tornò alla musica negli anni '80, prima di dare il via a un revival degli Yardbirds negli anni '90: il gruppo, nel 2002, pubblicò l'album Birdland con la partecipazione di Brian May dei Queen, Slash dei Guns N' Roses e altri. Nel 2012 fu colpito da una serie di ictus e si ritirò dalla musica.