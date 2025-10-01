Francesco Gabbani all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Dopo lo spettacolo all’Arena di Verona, Francesco Gabbani tornerà in tour nel marzo del prossimo anno. Il cantautore sarà in concerto a Vigevano, Napoli, Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari e infine Bologna per l’appuntamento del 7 aprile all’Unipol Arena

Francesco Gabbani, attualmente impegnato come giudice al tavolo di X Factor 2025, sarà protagonista di uno speciale concerto nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 740.000 follower: ”Non vedo l’ora di stringerci in quest’abbraccio immenso”.

francesco gabbani, la possibile scaletta del concerto all’arena di verona Mercoledì 1° ottobre Francesco Gabbani salirà sul palco dell’Arena di Verona per chiudere il lungo tour estivo e celebrare i dieci anni dell’uscita di Amen, brano vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016. L’artista ha dichiarato: “Voglio festeggiare con voi questo viaggio che ci ha portati fin qui”. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni sulle canzoni presenti in scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 12 luglio a Piacenza: Magellano

La rete

Pachidermi e pappagalli

Eternamente ora

Foglie al gelo

Così come viene

Spazio tempo

Tra le granite e le granate

Il sudore ci appiccica

La leggerezza

La mia versione dei ricordi

Volevamo solo essere felici

Einstein / La mira

Un sorriso dentro al pianto

Frutta malinconia

Viceversa

Peace & Love

Viva la vita

Buttalo via

Amen

L’artista ha anticipato: “Ci saranno arrangiamenti nuovi, una formazione allargata con orchestra, una scaletta inedita e tanti ospiti d’eccezione”. Infatti, nelle ultime settimane il cantautore ha annunciato gli amici e colleghi che lo affiancheranno sul palco. Questi gli artisti presenti: Ornella Vanoni

Noemi

Jake la Furia

Paola Iezzi

Fiorella Mannoia

Willie Peyote

Simone Cristicchi Dopo il concerto all’Arena di Verona, Francesco Gabbani tornerà in tour nel marzo del prossimo anno. Il cantautore sarà protagonista di sei date in giro per l’Italia: Vigevano, Napoli, Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari e infine Bologna per l’appuntamento del 7 aprile all’Unipol Arena. Ecco il calendario degli show: 7 marzo – Vigevano, Palaelachem

11 marzo – Napoli, Palapartenope

20 marzo – Livorno, Modigliani Forum

27 marzo – Conegliano Veneto, Prealpi Sanbiagio Arena

28 marzo – Montichiari, Palageorge

