Francesco Gabbani all'Arena di Verona, la possibile scaletta

Dopo lo spettacolo all’Arena di Verona, Francesco Gabbani tornerà in tour nel marzo del prossimo anno. Il cantautore sarà in concerto a Vigevano, Napoli, Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari e infine Bologna per l’appuntamento del 7 aprile all’Unipol Arena
Francesco Gabbani, attualmente impegnato come giudice al tavolo di X Factor 2025, sarà protagonista di uno speciale concerto nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 740.000 follower: ”Non vedo l’ora di stringerci in quest’abbraccio immenso”.
francesco gabbani, la possibile scaletta del concerto all’arena di verona
Mercoledì 1° ottobre Francesco Gabbani salirà sul palco dell’Arena di Verona per chiudere il lungo tour estivo e celebrare i dieci anni dell’uscita di Amen, brano vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016. L’artista ha dichiarato: “Voglio festeggiare con voi questo viaggio che ci ha portati fin qui”. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni sulle canzoni presenti in scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 12 luglio a Piacenza:
- Magellano
- La rete
- Pachidermi e pappagalli
- Eternamente ora
- Foglie al gelo
- Così come viene
- Spazio tempo
- Tra le granite e le granate
- Il sudore ci appiccica
- La leggerezza
- La mia versione dei ricordi
- Volevamo solo essere felici
- Einstein / La mira
- Un sorriso dentro al pianto
- Frutta malinconia
- Viceversa
- Peace & Love
- Viva la vita
- Buttalo via
- Amen
- Occidentali’s Karma
L’artista ha anticipato: “Ci saranno arrangiamenti nuovi, una formazione allargata con orchestra, una scaletta inedita e tanti ospiti d’eccezione”. Infatti, nelle ultime settimane il cantautore ha annunciato gli amici e colleghi che lo affiancheranno sul palco. Questi gli artisti presenti:
- Ornella Vanoni
- Noemi
- Jake la Furia
- Paola Iezzi
- Fiorella Mannoia
- Willie Peyote
- Simone Cristicchi
Dopo il concerto all’Arena di Verona, Francesco Gabbani tornerà in tour nel marzo del prossimo anno. Il cantautore sarà protagonista di sei date in giro per l’Italia: Vigevano, Napoli, Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari e infine Bologna per l’appuntamento del 7 aprile all’Unipol Arena. Ecco il calendario degli show:
- 7 marzo – Vigevano, Palaelachem
- 11 marzo – Napoli, Palapartenope
- 20 marzo – Livorno, Modigliani Forum
- 27 marzo – Conegliano Veneto, Prealpi Sanbiagio Arena
- 28 marzo – Montichiari, Palageorge
- 7 aprile – Bologna, Unipol Arena
Dopo la partecipazione con Viva la vita alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio Francesco Gabbani ha pubblicato il nuovo album Dalla tua parte: “Non finirò mai di crescere. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in costante movimento. E queste canzoni sono un ritratto di questo momento, un passo più in là nella linea del tempo. Quando vengono pubblicate, diventano un po’ di tutti: di chi le ascolta, di chi le vive”.
Dopo aver vinto con Amen nella categoria delle Nuove Proposte nel 2016 e con Occidentali’s Karma nei Big dodici mesi dopo, nel 2020 Francesco Gabbani è tornato in gara con “Viceversa”. Il cantante torna all’Ariston con il brano “Viva la vita”