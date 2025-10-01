Esplora tutte le offerte Sky
I Boyzone annunciano l'ultimo concerto insieme

Matteo Rossini

©Getty

Ospite di BBC Breakfast, Ronan Keaning, membro della boy band, ha dichiarato: "Non faremo nuova musica, non è una reunion". Il concerto si terrà il 6 giugno 2026 all'Emirates Stadium di Londra

Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating Shane Lynch torneranno insieme sul palco per un ultimo grande concerto in programma all’Emirates Stadium di Londra nel giugno del prossimo anno. I Boyzone hanno annunciato lo show con un post condiviso sul profilo Instagram.

i boyzone in concerto il 6 giugno 2026

I Boyzone sono stati tra le formazioni di maggior successo degli anni ’90 scrivendo numerose pagine della storia del pop. Membri del gruppo Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynch e il compianto Stephen Gately. A circa sette anni dall’uscita dell’ultimo album Thank You & Goodnight, la boy band ha annunciato il ritorno live con un ultimo spettacolare show sul palco dell’Emirates Stadium di Londra. Il concerto si terrà il 6 giugno 2026.

 

Ospiti di BBC Breakfast, gli artisti hanno snocciolato alcuni dettagli dello show. Ronan Keating ha dichiarato: “Non faremo nuova musica, non è una reunion, là fuori ci sono tante band che lo stanno facendo. Tutti hanno fatto parte del viaggio dei Boyzone, hanno condiviso questa storia, hanno pianto con noi. E ora, arrivare tutti insieme all'Emirates e poi dire addio nel modo in cui vogliamo farlo, sarà davvero emozionante”.

I reunion tour fanno aumentare gli ascolti streaming

L’artista ha poi parlato di quanto affrontato dal gruppo negli anni: “Non so se guarisci. Penso che ti metti un cerotto e vai avanti. Questo è quello che abbiamo fatto. Siamo stati insieme, siamo stati divisi. Ci sembra più facile quando siamo insieme perché Steo è vivo quando siamo insieme. Quindi quella è una cosa bellissima, è molto speciale. Ma sarà difficile salire su quel palco senza di lui, sicuro”.

 

Keith Duffy ha aggiunto: “È una celebrazione, è il capitolo finale, siamo noi ragazzi un’ultima volta sul palco insieme. Non è un tour, è una celebrazione, è una festa”.

Maneskin, la band dovrebbe tornare insieme per la reunion

Tra gli album più famosi dei Boyzone ricordiamo A Different Beat e Where We Belong, per quanto riguarda i singoli, citiamo Father and Son, Words, No Matter What e You Needed Me. Nel corso degli anni la formazione irlandese ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra questi ricordiamo le due statuette come Best International Group ai BRIT Awards e il premio per il Miglior album grazie a By Request agli MTV Europe Music Awards 1999.

