I Boyzone annunciano l'ultimo concerto insieme

Ospite di BBC Breakfast, Ronan Keaning, membro della boy band, ha dichiarato: “Non faremo nuova musica, non è una reunion". Il concerto si terrà il 6 giugno 2026 all’Emirates Stadium di Londra
Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating e Shane Lynch torneranno insieme sul palco per un ultimo grande concerto in programma all’Emirates Stadium di Londra nel giugno del prossimo anno. I Boyzone hanno annunciato lo show con un post condiviso sul profilo Instagram.
i boyzone in concerto il 6 giugno 2026
I Boyzone sono stati tra le formazioni di maggior successo degli anni ’90 scrivendo numerose pagine della storia del pop. Membri del gruppo Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynch e il compianto Stephen Gately. A circa sette anni dall’uscita dell’ultimo album Thank You & Goodnight, la boy band ha annunciato il ritorno live con un ultimo spettacolare show sul palco dell’Emirates Stadium di Londra. Il concerto si terrà il 6 giugno 2026.
Ospiti di BBC Breakfast, gli artisti hanno snocciolato alcuni dettagli dello show. Ronan Keating ha dichiarato: “Non faremo nuova musica, non è una reunion, là fuori ci sono tante band che lo stanno facendo. Tutti hanno fatto parte del viaggio dei Boyzone, hanno condiviso questa storia, hanno pianto con noi. E ora, arrivare tutti insieme all'Emirates e poi dire addio nel modo in cui vogliamo farlo, sarà davvero emozionante”.
L’artista ha poi parlato di quanto affrontato dal gruppo negli anni: “Non so se guarisci. Penso che ti metti un cerotto e vai avanti. Questo è quello che abbiamo fatto. Siamo stati insieme, siamo stati divisi. Ci sembra più facile quando siamo insieme perché Steo è vivo quando siamo insieme. Quindi quella è una cosa bellissima, è molto speciale. Ma sarà difficile salire su quel palco senza di lui, sicuro”.
Keith Duffy ha aggiunto: “È una celebrazione, è il capitolo finale, siamo noi ragazzi un’ultima volta sul palco insieme. Non è un tour, è una celebrazione, è una festa”.
Tra gli album più famosi dei Boyzone ricordiamo A Different Beat e Where We Belong, per quanto riguarda i singoli, citiamo Father and Son, Words, No Matter What e You Needed Me. Nel corso degli anni la formazione irlandese ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra questi ricordiamo le due statuette come Best International Group ai BRIT Awards e il premio per il Miglior album grazie a By Request agli MTV Europe Music Awards 1999.
