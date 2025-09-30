Fabri Fibra, la possibile scaletta dei concerti al Forum di Assago

Dopo i due attesi appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, il rapper sarà in concerto a Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma

Debutto sul palco dell’Unipol Forum di Assago per Fabri Fibra. Reduce dal successo della tournée estiva, il rapper sarà protagonista di un doppio appuntamento milanese. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio degli show.

fabri fibra ad assago, la possibile scaletta Martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre Fabri Fibra sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, i due spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Attesi ospiti e amici del rapper. Al momento la voce di Tranne te non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette. Secondo quando rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Trento nel luglio di quest’anno: L’avvelenata (pretesto)

Mille volte

Tutti pazzi

Stupidi

Sbang

In Italia

La pula bussò

Demo nello stereo

Fenomeno

Pamplona

Propaganda

Che gusto c’è

Venerdì 17

Rap in vena / Non crollo

Bugiardo

Cocaine

Caos

Vip in Trip

Stai zitto

Panico

La soluzione

Applausi per Fibra

Stavo pensado a te

Verso altri lidi

Tranne te

Luna piena Approfondimento "Da dove vengo", Fabri Fibra ospite a Stories su Sky TG24. La puntata

Dopo gli oltre 100.000 biglietti venduti con il tour estivo e i due appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, Fabri Fibra si concederà una breve pausa prima dei sei concerti autunnali in programma nei club. Il rapper porterà la sua musica a Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma. Ecco il calendario completo degli show: 18 novembre, Firenze - Cartiere Carrara

2 dicembre, Torino - Concordia

3 dicembre, Bologna - Estragon

9 dicembre, Padova - Geox

13 dicembre, Brescia - Dis_Play

18 dicembre, Roma - Atlantico Approfondimento La rivoluzione di Fabri Fibra: l’outsider che ha incendiato il rap