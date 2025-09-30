Fabri Fibra, la possibile scaletta dei concerti al Forum di Assago

Dopo i due attesi appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, il rapper sarà in concerto a Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma
Debutto sul palco dell’Unipol Forum di Assago per Fabri Fibra. Reduce dal successo della tournée estiva, il rapper sarà protagonista di un doppio appuntamento milanese. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio degli show.
fabri fibra ad assago, la possibile scaletta
Martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre Fabri Fibra sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, i due spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Attesi ospiti e amici del rapper. Al momento la voce di Tranne te non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette. Secondo quando rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Trento nel luglio di quest’anno:
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Bugiardo
- Cocaine
- Caos
- Vip in Trip
- Stai zitto
- Panico
- La soluzione
- Applausi per Fibra
- Stavo pensado a te
- Verso altri lidi
- Tranne te
- Luna piena
Approfondimento
"Da dove vengo", Fabri Fibra ospite a Stories su Sky TG24. La puntata
Dopo gli oltre 100.000 biglietti venduti con il tour estivo e i due appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, Fabri Fibra si concederà una breve pausa prima dei sei concerti autunnali in programma nei club. Il rapper porterà la sua musica a Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma. Ecco il calendario completo degli show:
- 18 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 2 dicembre, Torino - Concordia
- 3 dicembre, Bologna - Estragon
- 9 dicembre, Padova - Geox
- 13 dicembre, Brescia - Dis_Play
- 18 dicembre, Roma - Atlantico
Approfondimento
La rivoluzione di Fabri Fibra: l’outsider che ha incendiato il rap
A giugno Fabri Fibra ha pubblicato il nuovo album Mentre Los Angeles brucia contenente i singoli Che gusto c’è con Tredici Pietro, Stupidi con Papa V e Nerissima Serpe, Milano baby con Joan Thiele. Il progetto ha raggiunto il primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia conquistando anche un disco d’oro.
A inizio settembre il rapper ha lanciato il videoclip di Milano Baby con protagonista Pilar Fogliati. In occasione dell’uscita dell’album, Fabri Fibra aveva dichiarato: “È un pezzo urban, con un appeal 2025, in cui vedo la Milano di oggi: una città fortemente rivolta al futuro, all’innovazione ma in cui d’estate patisci le zanzare, il cambiamento climatico. Ci sono due mondi che si scontrano”. Tra i lavori più acclamati dell’artista troviamo Tradimento e Controcultura, distribuiti rispettivamente nel 2006 e nel 2010.
"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere
Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO