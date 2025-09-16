Achille Lauro, il videoclip del nuovo singolo Senza Una Stupida Storia

Il prossimo anno Achille Lauro girerà l’Italia con un nuovo tour nei palazzetti e due appuntamenti negli stadi: il 10 giugno allo stadio Olimpico di Roma e il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano
Achille Lauro (FOTO) ha condiviso il videoclip del nuovo singolo Senza Una Stupida Storia contenuto nell’ultimo progetto discografico Comuni Mortali, uscito nell’aprile di quest’anno. Attesa per i concerti del 2026.
achille lauro, il videoclip del brano senza una stupida storia
Venerdì 12 settembre Achille Lauro ha pubblicato Senza Una Stupida Storia come quarto singolo estratto dal disco Comuni Mortali, certificato disco di platino e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. A distanza di pochi giorni dall’uscita, il cantautore ha distribuito anche il video ufficiale della canzone raccontando sul suo profilo Instagram: “Il videoclip dove voi siete protagonisti. È stato bellissimo vivere questa esperienza insieme. Ve la dedico. Per sempre noi”.
Il prossimo anno Achille Lauro girerà l’Italia con un nuovo tour nei palazzetti in programma in numerose città: da Eboli a Bologna passando per Bari, Padova e Torino. Inoltre, il cantautore sarà protagonista di due grandi appuntamenti negli stadi: il 10 giugno allo stadio Olimpico di Roma e il 15 dello stesso mese allo stadio San Siro di Milano. In occasione dell’annuncio del sold out del concerto romano, la voce di Me ne frego ha dichiarato: “Stadio Olimpico sold out. Incredibile. Dirvi quello che provo è impossibile. L’amore che mi state dando è troppo grande da raccontare. Che magia la musica. Per sempre noi. Per sempre vostro. Per sempre grato”.
A febbraio Achille Lauro ha presentato il brano Incoscienti giovani in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo: “Grazie a tutti per questo Sanremo incredibile. Non esiste riconoscimento più grande dell’essere amati in questo modo. Vedere la reazione dell’Ariston e di tutti voi, per me, è stato assurdo. Io sono della gente”. In occasione dell’uscita dell’ultimo progetto discografico, Achille Lauro ha spiegato: “L’espressione ‘Comuni Mortali’ sottolinea la grande fragilità che ci accomuna, quella vulnerabilità che ci rende tutti uguali, tutti cosi umani. Credo non esista niente di più romantico. È l’album che ho sempre voluto fare, un album di dediche: dalla mia città alla mia gente, dal mio grande amore a chi mi ha cresciuto".
Achille Lauro ha proseguito: "Un album che parla della mia vita, di amore incondizionato, di tormento e della matura consapevolezza che l’amore sia l’unica testimonianza del nostro passaggio sulla Terra”.
©Getty
