Emis Killa, la possibile scaletta del concerto a Fiera Milano Live

sul palco attesi tantissimi protagonisti della scena rap italiana: da Jake la Furia a Guè passando per Massimo Pericolo, Niky Savage e Gemitaiz. A maggio Emis Killa ha pubblicato il nuovo singolo In auto alle 6:00 in collaborazione con Lazza
Mercoledì 10 settembre Emis Killa sarà protagonista di un grande appuntamento a Fiera Milano Live. Annunciati numerosi ospiti: da Lazza a Gemitaiz passando per Massimo Pericolo, Guè, Jake la Furia e Niky Savage. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
emis killa, la possibile scaletta del concerto
Grande attesa per il concerto di Emis Killa a Fiera Milano Live. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Il rapper ha annunciato alcuni dei tantissimi ospiti che lo affiancheranno sul palco: Lazza, Massimo Pericolo, Guè, Neima Ezza, Jake la Furia, Paky, Niky Savage, Vegas Jones, 22 Simba, Nerissima Serpe, Flaco G, Papa V, Promessa, Gemitaiz e Baby Gang.
Al momento Emis Killa (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto all'Unipol Forum di Assago nell'ottobre del 2023:
- Maserati - the wolf of wall street
- Malandrino
- Toro Loco
- No Insta
- L’ultima volta
- Col cuore in gola - lords of dogtown
- Scordarmi chi ero
- Soli (assieme)
- Albicocca - lolita
- Ognuno per sé
- L’erba cattiva
- Linda
- Non è facile
- CULT
- On fire - paid in full
- Mon fre
- Notte gialla
- Big Bang - upside down
- Senz’anima - nikita
- Rollercoaster
- Toxic - trainspotting
- La mia malattia
- Quella foto di noi due
- Fuoco e benzina
- Serio
- Maracanā
- Attori di strada - the butterfly effect
- Parole di ghiaccio
In attesa dell’inizio dell’inizio dello show, Emis Killa ha scritto sul suo profilo Instagram: “Se qualcuno ancora non se ne fosse reso conto, EM16 sarà l’evento dell’anno. Il palco fa paura. La scaletta anche. I rapper sono caldi. I writers pure. Non siate da meno”. A maggio il rapper ha pubblicato il suo ultimo singolo In auto alle 6:00 con Lazza (FOTO). Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Nino Nino con Merk & Kremont e Massimo Pericolo a Sexy Shop con Fedez passando per Serio con Capo Plaza, A cena dai tuoi con J-Ax, Como te con Geolier e Mon fre con Shiva.
Nel 2020 Emis Killa ha pubblicato il joint album 17 con Jake la Furia lanciando anche i singoli Malandrino, Medaglia e L’ultima volta. Jake la Fura ha raccontato la nascita del disco: “Sicuramente fare un album insieme è stato il progetto più impegnativo che abbiamo condiviso, ma impegnativo per modo di dire”. Il rapper ha proseguito: “Fu abbastanza naturale fare quel disco, non abbiamo mai discusso sugli argomenti, cioè non è mai stato conflittuale”.
Emis Killa, la storia del rapper che si ritira dal Festival di Sanremo
Emiliano Rudolf Giambelli (questo il suo nome all'anagrafe) è nato a Vimercate 14 novembre 1989. Dagli esordi fino ai primi successi e all'ultimo album. Il rapper ha rinunciato al Festival di Sanremo in quanto indagato per associazione a delinquere. Sui social ha sottolineato: 'Apprendo dai giornali che sono indagato, a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale'. LA FOTOGALLERY