Emis Killa, la possibile scaletta del concerto a Fiera Milano Live

sul palco attesi tantissimi protagonisti della scena rap italiana: da Jake la Furia a Guè passando per Massimo Pericolo, Niky Savage e Gemitaiz. A maggio Emis Killa ha pubblicato il nuovo singolo In auto alle 6:00 in collaborazione con Lazza

Mercoledì 10 settembre Emis Killa sarà protagonista di un grande appuntamento a Fiera Milano Live. Annunciati numerosi ospiti: da Lazza a Gemitaiz passando per Massimo Pericolo, Guè, Jake la Furia e Niky Savage. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

emis killa, la possibile scaletta del concerto Grande attesa per il concerto di Emis Killa a Fiera Milano Live. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Il rapper ha annunciato alcuni dei tantissimi ospiti che lo affiancheranno sul palco: Lazza, Massimo Pericolo, Guè, Neima Ezza, Jake la Furia, Paky, Niky Savage, Vegas Jones, 22 Simba, Nerissima Serpe, Flaco G, Papa V, Promessa, Gemitaiz e Baby Gang. Al momento Emis Killa (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto all'Unipol Forum di Assago nell'ottobre del 2023: Maserati - the wolf of wall street

Malandrino

Toro Loco

No Insta

L’ultima volta

Col cuore in gola - lords of dogtown

Scordarmi chi ero

Soli (assieme)

Albicocca - lolita

Ognuno per sé

L’erba cattiva

Linda

Non è facile

CULT

On fire - paid in full

Mon fre

Notte gialla

Big Bang - upside down

Senz’anima - nikita

Rollercoaster

Toxic - trainspotting

La mia malattia

Quella foto di noi due

Fuoco e benzina

Serio

Maracanā

Attori di strada - the butterfly effect

Parole di ghiaccio Approfondimento Emis Killa e Lazza, è uscito il singolo In auto alle 6:00. Il testo

In attesa dell’inizio dell’inizio dello show, Emis Killa ha scritto sul suo profilo Instagram: “Se qualcuno ancora non se ne fosse reso conto, EM16 sarà l’evento dell’anno. Il palco fa paura. La scaletta anche. I rapper sono caldi. I writers pure. Non siate da meno”. A maggio il rapper ha pubblicato il suo ultimo singolo In auto alle 6:00 con Lazza (FOTO). Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Nino Nino con Merk & Kremont e Massimo Pericolo a Sexy Shop con Fedez passando per Serio con Capo Plaza, A cena dai tuoi con J-Ax, Como te con Geolier e Mon fre con Shiva. Approfondimento Emis Killa, è uscita la canzone che avrebbe portato al Festival di Sanremo