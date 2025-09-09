Esplora tutte le offerte Sky
Emis Killa, la possibile scaletta del concerto a Fiera Milano Live

Musica
©Getty

sul palco attesi tantissimi protagonisti della scena rap italiana: da Jake la Furia a Guè passando per Massimo Pericolo, Niky Savage e Gemitaiz. A maggio Emis Killa ha pubblicato il nuovo singolo In auto alle 6:00 in collaborazione con Lazza

Mercoledì 10 settembre Emis Killa sarà protagonista di un grande appuntamento a Fiera Milano Live. Annunciati numerosi ospiti: da Lazza a Gemitaiz passando per Massimo Pericolo, Guè, Jake la Furia e Niky Savage. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

emis killa, la possibile scaletta del concerto

Grande attesa per il concerto di Emis Killa a Fiera Milano Live. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Il rapper ha annunciato alcuni dei tantissimi ospiti che lo affiancheranno sul palco: Lazza, Massimo Pericolo, Guè, Neima Ezza, Jake la Furia, Paky, Niky Savage, Vegas Jones, 22 Simba, Nerissima Serpe, Flaco G, Papa V, Promessa, Gemitaiz e Baby Gang.

 

Al momento Emis Killa (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto all'Unipol Forum di Assago nell'ottobre del 2023:

  • Maserati - the wolf of wall street
  • Malandrino
  • Toro Loco
  • No Insta
  • L’ultima volta
  • Col cuore in gola - lords of dogtown
  • Scordarmi chi ero
  • Soli (assieme)
  • Albicocca - lolita
  • Ognuno per sé
  • L’erba cattiva
  • Linda
  • Non è facile
  • CULT
  • On fire - paid in full
  • Mon fre
  • Notte gialla
  • Big Bang - upside down
  • Senz’anima - nikita
  • Rollercoaster
  • Toxic - trainspotting
  • La mia malattia
  • Quella foto di noi due
  • Fuoco e benzina
  • Serio
  • Maracanā
  • Attori di strada - the butterfly effect
  • Parole di ghiaccio

Approfondimento

Emis Killa e Lazza, è uscito il singolo In auto alle 6:00. Il testo

In attesa dell’inizio dell’inizio dello show, Emis Killa ha scritto sul suo profilo Instagram: “Se qualcuno ancora non se ne fosse reso conto, EM16 sarà l’evento dell’anno. Il palco fa paura. La scaletta anche. I rapper sono caldi. I writers pure. Non siate da meno”. A maggio il rapper ha pubblicato il suo ultimo singolo In auto alle 6:00 con Lazza (FOTO). Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Nino Nino con Merk & Kremont e Massimo Pericolo a Sexy Shop con Fedez passando per Serio con Capo Plaza, A cena dai tuoi con J-Ax, Como te con Geolier e Mon fre con Shiva.

Approfondimento

Emis Killa, è uscita la canzone che avrebbe portato al Festival di Sanremo

Nel 2020 Emis Killa ha pubblicato il joint album 17 con Jake la Furia lanciando anche i singoli MalandrinoMedaglia e L’ultima volta. Jake la Fura ha raccontato la nascita del disco: “Sicuramente fare un album insieme è stato il progetto più impegnativo che abbiamo condiviso, ma impegnativo per modo di dire”. Il rapper ha proseguito: “Fu abbastanza naturale fare quel disco, non abbiamo mai discusso sugli argomenti, cioè non è mai stato conflittuale”.

Spettacolo: Per te