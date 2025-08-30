Genesis dal passato: il concerto integrale da Bataclan 1973 su YouTube

È finalmente online il filmato integrale del concerto dei Genesis al Bataclan di Parigi del 10 gennaio 1973, parte della tournée del leggendario album Foxtrot (1972). Filmato su pellicola 16 mm e restaurato, il video offre un raro sguardo d’epoca sulle performance di brani storici. La qualità audio è imperfetta, ma il valore storico è inestimabile.