Genesis dal passato: il concerto integrale da Bataclan 1973 su YouTube

È finalmente online il filmato integrale del concerto dei Genesis al Bataclan di Parigi del 10 gennaio 1973, parte della tournée del leggendario album Foxtrot (1972). Filmato su pellicola 16 mm e restaurato, il video offre un raro sguardo d’epoca sulle performance di brani storici. La qualità audio è imperfetta, ma il valore storico è inestimabile.
Una pietra miliare del rock progressivo torna a vivere. È finalmente disponibile, su YouTube, il concerto integrale dei Genesis al Bataclan di Parigi, registrato il 10 gennaio 1973 durante il tour promozionale dell’album Foxtrot.
Un recupero straordinario
Il film è un recupero straordinario: filmato in 16 mm e restaurato in 4K, grazie al lavoro del Genesis Museum e alla digitalizzazione diffusa sul canale di ikhnaton. Ora lo show è disponibile nella sua interezza, dalla prima nota di Watcher of the Skies fino all’ultima di The Knife, anche se con sincronizzazione audio non perfetta.
L’audio originale, in gran parte assente, è stato ricostruito a partire da 3–4 fonti differenti, rendendo il risultato meno saldo nella sincronizzazione, ma preservando comunque l’essenza della performance.
Che cosa lo rende davvero speciale?
In piena epoca Peter Gabriel, questo film offre una visione cruda e teatrale della band, in un periodo incisivo della loro evoluzione artistica. Si tratta dell’unico film completo e integrale dei Genesis con Gabriel alla voce, in cui ogni secondo e ogni angolazione di ripresa sono stati preservati. Un’autentica scoperta storica per i fan: fotogrammi quasi immacolati, senza tracce di polvere o deterioramento.
L’effetto drammatico di un recupero visivo e sonoro
Il video restituisce la scenografia teatrale e la teatralità tipica della band in quegli anni: abiti, costumi, gestualità, in un balzo visivo nel passato che rende vibrante ogni istante. Il restauro, pur non perfetto, riporta in vita l’aura del concerto con notevole fedeltà.