Genesis, BBC Broadcasts racconta una delle band più grandi di sempre

La raccolta uscirà il 3 marzo. Per la prima volta tutti questi brani vengono pubblicati in vinile e, sempre per la prima volta, la maggior parte del concerto di Wembley del 1987 sarà disponibile in formato audio

Genesis "BBC Broadcasts" è una raccolta di materiale trasmesso alla BBC da una delle band britanniche più famose a livello internazionale. Curato dal tastierista e membro fondatore del gruppo Tony Banks e dal loro sound engineer e produttore Nick Davis, "BBC Broadcasts" sarà disponibile in un cofanetto da 5 CD con 53 tracce e in vinile, triplo LP con 24 tracce. Queste due raccolte rappresentano il meglio delle registrazioni del gruppo effettuate per la BBC tra il 1970 e il 1998 ed includono il contributo dei tre cantanti che si sono alternati nella band, Peter Gabriel, Phil Collins e Ray Wilson. Con note bio-discografiche a cura di Michael Hann e corredato da un libretto di 40 pagine, "BBC Broadcasts" contiene brani come ‘Home By The Sea’, ‘Mama’, ‘Duchess’, ‘Carpet Crawlers’, ‘No Son Of Mine’, ‘Turn It On Again’ e molti altri.



Solo alcune delle versioni di queste composizioni sono state pubblicate ufficialmente in passato e proprio per questo "BBC Broadcasts" può essere considerato allo stesso tempo un album per collezionisti ed un “alternative greatest hits". Si parte dai primissimi passi della carriera della band attraverso le partecipazioni agli storici programmi radiofonici della BBC "Night Ride" e John Peel Sessions; il box comprende poi canzoni scelte dalle due esibizioni del gruppo a Knebworth (1978 e 1992), dal loro amatissimo show al Lyceum di Londra nel 1980 e dalla trionfale serie di concerti a Wembley nel 1987. Completato da altri brani registrati al NEC di Birmingham nel Febbraio del 1998, da rare session ai BBC Paris Studios di Londra e al ‘Night Ride’ di BBC Radio 2 nei primi anni '70 e dalla splendida versione dal vivo di "Watcher Of The Skies" alla Wembley Empire Pool nel 1975, Genesis "BBC Broadcasts" si può considerare un vero tesoro.



I Genesis sono una delle band di maggior successo di tutti i tempi. Hanno venduto circa 100 milioni di album ed hanno suonato negli stadi e nelle arene di tutto il mondo per decenni, più recentemente con il loro Last Domino? Tour che si è concluso con i tre concerti alla O2 Arena di Londra il 22 marzo 2022. L'evoluzione dei Genesis è unica, il loro suono si è sviluppato e si è perfezionato nel corso della lunga carriera, con vari cambi di formazione nei primi anni, per arrivare alla classica lineup con Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford che ha preso definitivamente forma nel 1976.





5CD Box Set - Tracklisting



(tutti i brani sono inediti tranne dove indicato)

CD1

01 Shepherd - Night Ride 1970 (pubblicato su ‘Genesis Archive 1967–75’)

02 Pacidy - Night Ride 1970 (pubblicato su ‘Genesis Archive 1967–75’)

03 Let Us Now Make Love - Night Ride 1970 (pubblicato su ‘Genesis Archive 1967–75’)

04 Fountain Of Salmacis – Paris Studios 1972

05 Musical Box – Paris Studios 1972

06 Stagnation - Sounds Of ‘70 1971 (pubblicato su ‘Genesis Archive 1967–75’)

07 Harlequin – Peel Sessions Jan 1972

08 Get Em Out By Friday – Peel Sessions sept 1972

09 Harold The Barrel - Peel Sessions sept 1972

10 Twilight Alehouse – Peel Sessions sept 1972

11 Watcher of the Skies – BBC In Concert 1975



CD2



01 Squonk - Knebworth 1978

02 Burning Rope - Knebworth 1978

03 Dance On A Volcano - Knebworth 1978

04 Drum Duet - Knebworth 1978

05 Los Endos - Knebworth 1978

06 Deep In The Motherlode - Lyceum 1980

07 Dancing With The Moonlit Knight - Lyceum 1980

08 Carpet Crawlers - Lyceum 1980

09 One For The Vine - Lyceum 1980

10 Behind The Lines - Lyceum 1980

11 Duchess - Lyceum 1980

12 Guide Vocal - Lyceum 1980

13 Turn it On Again - Lyceum 1980

14 Dukes Travels - Lyceum 1980

15 Dukes End - Lyceum 1980



CD 3



01 Say It’s Alright Joe - Lyceum 1980

02 The Lady Lies - Lyceum 1980

03 Ripples - Lyceum 1980

04 In The Cage - Lyceum 1980

05 The Raven - Lyceum 1980

06 Afterglow - Lyceum 1980

07 Follow You, Follow Me - Lyceum 1980

08 I Know What I Like (In Your Wardrobe) - Lyceum 1980

09 The Knife - Lyceum 1980

10 Mama - Wembley 1987 (pubblicato su ‘Genesis Live 1973-2007)

11 Domino - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)



CD 4



01 That’s All - Wembley 1987(pubblicato su ‘Genesis Live 1973-2007)

02 The Brazilian - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

03 Throwing It All Away - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

04 Home By The Sea - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

05 Second Home By The Sea - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

06 Invisible Touch - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

07 Drum Duet - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

08 Los Endos - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

09 Not About Us - NEC 1998

10 Dividing Line - NEC 1998



CD5



01 No Son of Mine - Knebworth 1992

02 Driving The Last Spike - Knebworth 1992

03 Old Medley - Knebworth 1992

04 Fading Lights - Knebworth 1992

05 Hold On My Heart - Knebworth 1992

06 I Can’t Dance - Knebworth 1992



VINILE - 3LP Set Tracklisting



(tutti i brani sono inediti tranne dove indicato e non sono mai stati pubblicati in vinile)



Side 1



01 Musical Box – Paris Studios 1972

02 Stagnation - Sounds Of ‘70 1971 (pubblicato su ‘Genesis Archive 1967–75’)

03 Harlequin - Peel Sessions Jan 1972

04 Harold The Barrel - Peel Sessions Sept 1972



Side 2



01 Get Em Out By Friday – Peel Sesssions Sept 1972

02 Watcher Of The Skies – BBC In Concert 1975

03 Dancing With The Moonlit Knight - Lyceum 1980

04 Carpet Crawlers - Lyceum 1980



Side 3



01 Behind The Lines - Lyceum 1980

02 Duchess - Lyceum 1980

03 Guide Vocal - Lyceum 1980

04 Dukes Travels - Lyceum 1980

05 Dukes End - Lyceum 1980



Side 4



01 Say It’s Alright Joe - Lyceum 1980

02 The Lady Lies - Lyceum 1980

03 I Know What I Like (In Your Wardrobe) - Lyceum 1980



Side 5



01 Mama - Wembley 1987 (pubblicato su ‘Genesis Live 1973-2007)

02 That’s all - Wembley 1987 (pubblicato su ‘Genesis Live 1973-2007)

03 Home By The Sea - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

04 Second Home - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)



Side 6



01 Throwing It All Away - Wembley 1987 (pubblicato sul DVD ‘Live At Wembley Stadium’)

02 No Son Of Mine – Knebworth 1992

03 Driving The Last Spike – Knebworth 1992