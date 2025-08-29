Shania Twain ha compiuto 60 anni, il post ieri e oggi su Instagram

Shania Twain ha compiuto 60 anni, il post ieri e oggi su InstagramMusica
Giovedì 28 agosto l’artista canadese ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno scrivendo sul profilo Instagram: “Non riesco nemmeno a spiegare quanto sia grata per la vita che ho. Per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei fan e per l'ispirazione che ricevo da tutti voi”
Decine di milioni di copie vendute, tantissimi riconoscimenti e uno degli album più famosi della storia, Shania Twain ha influenzato musica e società con una carriera strabiliante. Giovedì 28 agosto l’artista canadese ha festeggiato il sessantesimo compleanno scrivendo su Instagram: “Ho cercato di rimanere fedele a me stessa lungo il cammino e questa è la mia intenzione mentre mi avvio verso il prossimo capitolo”.
shania twain, il post su instagram
La Regina del Country Pop ha spento sessanta candeline. In occasione del compleanno, l’artista ha riflettuto sul suo lunghissimo percorso in un post condiviso sul profilo Instagram che conta oltre 2.700.000 follower. Shania Twain ha scritto: "Buon compleanno a me! Come posso avere 60 anni? Sono così felice di aver conservato alcune foto di quel periodo degli anni '80, quando non avevo idea di cosa mi aspettasse e Shania Twain non esisteva ancora”.
L’artista ha proseguito: “Non riesco nemmeno a spiegare quanto sia grata per la vita che ho. Per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei fan e per l'ispirazione che ricevo da tutti voi. Ho cercato di rimanere fedele a me stessa lungo il cammino e questa è la mia intenzione mentre mi avvio verso il prossimo capitolo”.
Dall’omonimo disco di debutto pubblicato nel 1993 al successo di Come On Over, divenuto uno degli album più venduti di sempre. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche con numerose hit, tra le quali That Don't Impress Me Much, I'm Gonna Getcha Good! e Up!
Dopo circa quindici anni dal suo ultimo progetto di inediti, nel 2017 Shania Twain è tornata con l'album Now, arrivato al primo posto della classifica statunitense Billboard 200. Nel 2023 l’artista ha lanciato Queen of Me.
Quest’estate Shania Twain è tornata sul palco scrivendo su Instagram: “Ogni sera è stata una festa e ogni pubblico ha dato il meglio di sé con abiti, balli e canti!". L'artista ha aggiunto: "Lo dico sempre, ma esibirmi dal vivo è la cosa che mi fa sentire più viva! Ragazzi, voi siete il motivo per cui lo faccio e sono così grata di poter condividere questi momenti insieme”.
Nominata diciotto volte ai Grammy Awards, Shania Twain (FOTO) ha conquistato ben cinque statuette: Best Country Album per The Woman in Me, Best Female Country Vocal Performance e Best Country Song per il singolo You’re Still The One, Best Female Country Vocal Performance e Best Country Song per il brano Man! I Feel Like a Woman!
