Shania Twain ha compiuto 60 anni, il post ieri e oggi su Instagram

Giovedì 28 agosto l’artista canadese ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno scrivendo sul profilo Instagram: “Non riesco nemmeno a spiegare quanto sia grata per la vita che ho. Per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei fan e per l'ispirazione che ricevo da tutti voi”

Decine di milioni di copie vendute, tantissimi riconoscimenti e uno degli album più famosi della storia, Shania Twain ha influenzato musica e società con una carriera strabiliante. Giovedì 28 agosto l’artista canadese ha festeggiato il sessantesimo compleanno scrivendo su Instagram: “Ho cercato di rimanere fedele a me stessa lungo il cammino e questa è la mia intenzione mentre mi avvio verso il prossimo capitolo”.

shania twain, il post su instagram

La Regina del Country Pop ha spento sessanta candeline. In occasione del compleanno, l’artista ha riflettuto sul suo lunghissimo percorso in un post condiviso sul profilo Instagram che conta oltre 2.700.000 follower. Shania Twain ha scritto: "Buon compleanno a me! Come posso avere 60 anni? Sono così felice di aver conservato alcune foto di quel periodo degli anni '80, quando non avevo idea di cosa mi aspettasse e Shania Twain non esisteva ancora”.

L’artista ha proseguito: “Non riesco nemmeno a spiegare quanto sia grata per la vita che ho. Per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei fan e per l'ispirazione che ricevo da tutti voi. Ho cercato di rimanere fedele a me stessa lungo il cammino e questa è la mia intenzione mentre mi avvio verso il prossimo capitolo”.