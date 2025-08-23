Rita Pavone compie 80 anni, le sue cinque canzoni più famose

Nota come la Zanzara di Torino o Pel di carota, i suoi album sono stati pubblicati in tutto il mondo e alcune sue canzoni fanno parte della storia della musica italiana contemporanea. Nata il 23 agosto 1945, nel corso della carriera ha venduto circa 50 milioni di dischi ed è una delle poche cantanti pop italiane a essere entrate in classifica nel Regno Unito

Rita Pavone compie 80 anni. L’artista, nata a Torino il 23 agosto 1945, sin da giovanissima ha iniziato a esibirsi in alcuni locali piemontesi. Vittima di body shaming da quando era bambina, è stata soprannominata la zanzara di Torino o anche Pel di carota per via del colore dei capelli. La cantante è un simbolo della musica italiana con circa 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. È inoltre una delle otto cantanti pop italiane a essere entrate in classifica nel Regno Unito. Nel 1962 ha conosciuto quello che diventerà prima il suo pigmalione e poi suo marito, il cantante Teddy Reno. L’occasione era il Festival degli sconosciuti di Ariccia, di cui Reno era il patron e che Rita ha vinto. Da quel momento la carriera della cantante è stata in continua ascesa. Ecco cinque tra le sue canzoni più famose.

La partita di pallone

La partita di pallone è stata pubblicata nel settembre 1962 prodotta da Teddy Reno. Scritta da Edoardo Vianello e Mario Cantini per la musica e da Carlo Rossi per il testo, è stata pubblicata prima nella versione per Rita Pavone e poi per Cocky Mazzetti. Il brano, nell’incisione della Zanzara di Torino, si è rivelato un successo assoluto. La canzone parla di una ragazza che è stanca di restare a casa la domenica mentre il suo lui dice di "andare a vedere la partita di pallone”. Gelosa e non credendo che lui vada effettivamente allo stadio, chiede di portarci anche lei una volta.

“Perché, perché/La domenica mi lasci sempre sola/Per andare a vedere la partita di pallone/Perché, perché/Una volta non ci porti pure me/Chissà, chissà/Se davvero vai a vedere la tua squadra/O se invece tu mi lasci con la scusa del pallone/Chissà, chissà/Se mi dici una bugia o la verità”.

Geghegè

Geghegè è stata scritta da Bruno Canfora con le parole della regista Lina Wertmüller ed è stata pubblicata nel 1966 come lato B di Qui ritornerà. Nella canzone Rita Pavone sdogana il termine “riff”, che indica una successione di note all’interno di una composizione, ma che nel brano prende il significato di “tormentone”. La parola Geghegè, invece, oltre a indicare il ballo, si propone come sorta di slang giovanile, di difficile comprensione da parte degli adulti. Con questo singolo Rita Pavone è diventata una delle esponenti simbolo della musica ye ye anni ’60.

“Abbiamo un riff (geghe-geghe-geghegè)/Che fa così (geghe-geghe-geghegè)/E questo riff (geghe-geghe-geghegè)/Vuol dire che (geghe-geghe-geghegè)/Il mio saluto è geghegè (geghe-geghe-geghegè)/(Geghe-geghe-geghegè)/Forse voi pensate che (geghe-geghe-geghegè)/Questo geghe-geghegè (ge-ge-ge-ge)/Voglia dire "geghegè" (ge-ge-ge-ge)/Ed invece questo riff/Vuol dire "voglio bene a te" (geghe-geghe-geghegè)”.