Rita Pavone ha proposto a Fausto Leali di fare una canzone insieme

Ospiti di un noto talk show italiano, Rita Pavone ha aperto le porte ad una possibile collaborazione con il collega Fausto Leali. Una canzone perfetta per le loro anime soul, ma anche per il nuovo disco e una possibile partecipazione a Sanremo 2023

Rita Pavone e Fausto Leali . I due interpreti della musica italiana, ospiti d’eccezione nella puntata di ieri – domenica 27 febbraio – del talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin, hanno raccontato tutti i passaggi salienti della loro ricca carriera in musica e sulla domanda di quali progetti fossero “in cantiere” per il prossimo futuro, i due artisti hanno aperto le porte ad una possibile collaborazione .

È dopo essere stata convinta dalle domande incalzanti della padrona di casa Silvia Toffanin che la Zanzara di Torino (soprannome di Rita Pavone ) ha raccontato di più sui suoi progetti per l’immediato futuro che include anche un album e un duetto che sarebbe perfetto per il prossimo Sanremo 2023. E se alla domanda di Toffanin che chiede “Andate a Sanremo insieme?”, Leali si è mostrato piuttosto titubante, la Pavone ha subito risposto dicendo: “Ho una canzone nel cassetto, fatta per due. Gliene ho parlato (a Fausto Leali), sto lavorando a un progetto. Voglio finire la mia carriera con un album in studio, e mi piacerebbe avere delle collaborazioni. Credo che questo brano tra noi verrebbe fuori bene, abbiamo due anime soul” ha dichiarato Pavone che ha poi aggiunto, “Non è facile, io preferisco cantare cose che mi appartengono, ho un'inclinazione per tutto, mi adeguo facilmente e sono abbastanza versatile, però mi piacerebbe. Credo che bisogna accontentare sé stessi, non solo gli altri”.

Rita Pavone e Fausto Leali raccontano la loro carriera

Rita Pavone e Fausto Leali hanno ripercorso la loro lunga carriera fatta di tanta musica. La prima, nata il 23 agosto del 1939, è da sempre soprannominata la Zanzara di Torino oppure Pel di carota, per la sua caratteristica chioma rossa. Racconta di avere all’attivo moltissime canzoni incise in ben sette lingue differenti, nonché il fatto di essere una delle otto pop star italiane ad aver raggiunto un posto nella rinomata classifica del Regno Unito. Sue sono anche le quattro partecipazioni al Festival di Sanremo anche se a commuoverla di più è il ricordo del padre, il primo ad aver creduto ciecamente in lei e nel suo talento. “Il 2 settembre del 1962, lavoravo in una stireria e in una notte è cambiato tutto. Il sogno è stato più grande di qualsiasi cosa che io potessi immaginare. Mio padre mi portava in giro per cantare nei locali. Quando entravo, nessuno poteva crederci, ma mio padre diceva a tutti di farmi cantare. Mia madre era sempre contraria, mentre mio padre è stato il mio fan più accanito”.

Nato alcuni anni dopo a Nuvolento (BS), il 29 ottobre del 1944, Fausto Leali ha partecipato a ben tredici edizioni del Festival di Sanremo, vincendone uno in coppia con la collega Anna Oxa. “A 14 anni lavoravo come chitarrista in un’orchestra. Il mio primo CD non aveva il mio nome. Ho vissuto parecchie crisi professionali nel corso della mia carriera", ha confidato ai microfoni di Silvia Toffanin prima di costruire quella costellata di successi che conosciamo oggi.