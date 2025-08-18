Lunedì 18 agosto i due rapper saranno i grandi protagonisti della serata conclusiva dell’Oversound Music Festival in scena al Fossato del Castello di Barletta. In apertura Welo
Ultimo appuntamento con l’Oversound Music Festival. Fabri Fibra e Rose Villain (FOTO) chiuderanno la lunga maratona musicale con i due attesi concerti in programma al Fossato del Castello di Barletta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli.
fabri fibra e rose villain in concerto a barletta, le possibili scalette
Lunedì 18 agosto i due rapper saranno i grandi protagonisti della serata conclusiva dell’Oversound Music Festival. Come annunciato sul profilo Instagram dell’evento, Welo aprirà la serata lasciando poi il palco a Rose Villain alle ore 21.00. Fabri Fibra chiuderà l'appuntamento di Barletta.
Dopo lo spettacolo, giovedì 21 agosto Rose Villain sarà in concerto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Inoltre, a settembre l’artista darà il via a un tour nei club partendo dall’appuntamento in programma all’Unipol Forum di Assago. Al momento la rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul concerto di Barletta. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 luglio allo show di Perugia:
- Il bacio del serpente
- Io, me ed altri guai
- Musica per dimenticare
- Millionaire
- Click boom!
- Patrick Bateman
- Oh mamma mia
- Bop
- Smith & Wesson
- WTF
- Fragole
- Michelle Pfeiffer
- Victoria’s Secret
- No vabbè
- Tu sai
- Il mio funerale
- Tu ed io
- Ancora
- Chico
- Lacrimogeni
- Come un tuono
- Fuorilegge
Approfondimento
La rivoluzione di Fabri Fibra: l’outsider che ha incendiato il rap
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Cocaine
- Vip in Trip
- Applausi Per Fibra
- Abbi fede
- Panico
- Bugiardo
- Verso altri lidi
- La soluzione
- Caos
- Stai zitto
- Stavo pensado a te
- Tranne te
- Luna piena
Approfondimento
Fabri Fibra apre a Roma il Festival Tour 2025 con hit e nuovi brani
Nelle prossime settimane Fabri Fibra proseguirà la tournée estiva fino alle due serate conclusive all’Unipol Forum di Milano, in programma il 30 settembre e il 1° ottobre. A novembre l’artista sarà protagonista di nuovi concerti portando la sua musica sui palchi dei club di sei città italiane: Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma. Questo il calendario completo degli appuntamenti:
- 18 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 2 dicembre, Torino - Concordia
- 3 dicembre, Bologna - Estragon
- 9 dicembre, Padova - Geox
- 13 dicembre, Brescia - Dis_Play
- 18 dicembre, Roma - Atlantico
©IPA/Fotogramma
Festival di Sanremo 2025, Rose Villain in gara con Fuorilegge. FOTO
A dodici mesi dalla sua prima partecipazione in gara, Rose Villain tornerà al Festival di Sanremo. L'artista presenterà 'Fuorilegge' alla 75esima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti