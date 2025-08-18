Esplora tutte le offerte Sky
Fabri Fibra e Rose Villain, la possibile scaletta dei concerti a Barletta

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Lunedì 18 agosto i due rapper saranno i grandi protagonisti della serata conclusiva dell’Oversound Music Festival in scena al Fossato del Castello di Barletta. In apertura Welo

Ultimo appuntamento con l’Oversound Music Festival. Fabri Fibra e Rose Villain (FOTO) chiuderanno la lunga maratona musicale con i due attesi concerti in programma al Fossato del Castello di Barletta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli.

fabri fibra e rose villain in concerto a barletta, le possibili scalette

Lunedì 18 agosto i due rapper saranno i grandi protagonisti della serata conclusiva dell’Oversound Music Festival. Come annunciato sul profilo Instagram dell’evento, Welo aprirà la serata lasciando poi il palco a Rose Villain alle ore 21.00. Fabri Fibra chiuderà l'appuntamento di Barletta.

 

Dopo lo spettacolo, giovedì 21 agosto Rose Villain sarà in concerto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Inoltre, a settembre l’artista darà il via a un tour nei club partendo dall’appuntamento in programma all’Unipol Forum di Assago. Al momento la rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul concerto di Barletta. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 luglio allo show di Perugia:

  • Il bacio del serpente
  • Io, me ed altri guai
  • Musica per dimenticare
  • Millionaire
  • Click boom!
  • Patrick Bateman
  • Oh mamma mia
  • Bop
  • Smith & Wesson
  • WTF
  • Fragole
  • Michelle Pfeiffer
  • Victoria’s Secret
  • No vabbè
  • Tu sai
  • Il mio funerale
  • Tu ed io
  • Ancora
  • Chico
  • Lacrimogeni
  • Come un tuono
  • Fuorilegge

Approfondimento

La rivoluzione di Fabri Fibra: l’outsider che ha incendiato il rap
Massimo riserbo anche per quanto riguarda la scaletta proposta da Fabri Fibra, attesi i suoi successi più amati: da Stavo pensate a te a Tranne te, quest’ultimo contenuto nell’album Controcultura distribuito nel 2010. Come rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 3 luglio alla data zero di Trento:
  • L’avvelenata (pretesto)
  • Mille volte
  • Tutti pazzi
  • Stupidi
  • Sbang
  • In Italia
  • La pula bussò
  • Demo nello stereo
  • Fenomeno
  • Pamplona
  • Propaganda
  • Che gusto c’è
  • Venerdì 17
  • Rap in vena / Non crollo
  • Cocaine
  • Vip in Trip
  • Applausi Per Fibra
  • Abbi fede
  • Panico
  • Bugiardo
  • Verso altri lidi
  • La soluzione
  • Caos
  • Stai zitto
  • Stavo pensado a te
  • Tranne te
  • Luna piena

Approfondimento

Fabri Fibra apre a Roma il Festival Tour 2025 con hit e nuovi brani

Nelle prossime settimane Fabri Fibra proseguirà la tournée estiva fino alle due serate conclusive all’Unipol Forum di Milano, in programma il 30 settembre e il 1° ottobre. A novembre l’artista sarà protagonista di nuovi concerti portando la sua musica sui palchi dei club di sei città italiane: Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia e infine Roma. Questo il calendario completo degli appuntamenti:

  • 18 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
  • 2 dicembre, Torino - Concordia
  • 3 dicembre, Bologna - Estragon
  • 9 dicembre, Padova - Geox
  • 13 dicembre, Brescia - Dis_Play
  • 18 dicembre, Roma - Atlantico
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/15
Approfondimenti

Festival di Sanremo 2025, Rose Villain in gara con Fuorilegge. FOTO

A dodici mesi dalla sua prima partecipazione in gara, Rose Villain tornerà al Festival di Sanremo. L'artista presenterà 'Fuorilegge' alla 75esima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti

Vai alla Fotogallery

