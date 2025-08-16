Diversità è ricchezza, anche nel rap italiano. Artie 5ive ne è l’esempio perfetto: classe 2000, di origini italo-sierraleonesi, il rapper cresciuto nel quartiere Bicocca a Milano sta vivendo un momento di crescita artistica importante. Tanta musica, la possibilità di condividere il palco con tanti grandi artisti, senza fermarsi: “Dargen D’Amico ha detto che la mia voce gli ricorda quella di Ol’ Dirty del Wu-Tang. Un complimento come questo non l’avevo mai ricevuto” ci ha raccontato al Red Valley Festival

La musica in studio, il tour estivo ma con lo sguardo ai concerti nei club: Artie 5ive è un fiume in piena. Non si ferma mai. Ma mi assicura una cosa: “Come faccio a ricordarmi tutto? No figurati, per fortuna c’è qualcuno che mi aiuta. E se anche loro si dimenticano qualcosa, ci diamo una mano!” mi racconta sorridendo appena dopo aver rappato su Victoria con Tony Boy al Red Valley Festival. “Quest’estate sono tanto in giro, è bello così. Manca solo una data alla fine di questo tour, ma la mente è già sui concerti che faremo nei club, nei prossimi mesi. Nelle date che ho fatto ho incontrato tanta gente e finalmente ho guardato negli occhi chi ascolta la mia musica, è sempre molto bello e io mi emoziono tanto” dice.

Tanta musica in studio, il tour estivo con lo sguardo ai concerti nei club Sì, anche Artie 5ive si emoziona. Perché dietro quello sguardo così diretto e a tratti severo, si intravede molta dolcezza. Che i rapper si emozionino non è più una notizia, ma vedere che anche la nuova generazione di artisti riesca a far trasparire ciò che vive senza difficoltà e remora credo sia bello e da riconoscere. Artie, classe 2000, è nella scena da un po'. Potremmo dire che non è una meteora, perché la sua stella ha iniziato a brillare alcuni anni fa e sta continuando a farlo, brano dopo brano. Ne parliamo insieme, perché negli ultimi mesi di musica ne ha pubblicata tanta, e uscire senza essere ripetitivi non è semplice. Lui mi guarda, si ferma un attimo e concorda con quello che gli ho appena detto: "Sì, è vero. Ma a me piace proprio tanto andare in studio, a scrivere e lavorare. È quello che mi piace di più fare. Confrontarmi con il team di professionisti con cui collaboro è importantissimo, farlo il più possibile è fondamentale" aggiunge. Lavoro, passione e radici, anche nella musica da club, che nei suoi brani si sente eccome: "Certo che c'è, non l'ho mai nascosto. Ci sono le influenze che mi ha trasmesso mia mamma, e che io porto avanti".