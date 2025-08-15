Red Valley Festival, Alan Walker si racconta a Sky Tg24

Un nuovo brano, Old Habits (From Delta Force Game), nato dalla collaborazione con Farruko e Sofía Reyes, stelle della musica latina. Una nuova realtà virtuale, World of Walker, che ha come obiettivo avvicinare, e in maniera reale, l’artista ai suoi fan, attraverso contenuti esclusivi, livestream e progetti da realizzare tutti insieme. L’amicizia con Avicii, che gli manca, ma di cui mantiene vivo il ricordo, oggi più che mai: al Red Valley Festival abbiamo incontrato l’artista e produttore norvegese Alan Walker

Alan Walker si sta preparando per il suo set al Red Valley Festival, che lo vede protagonista della seconda giornata insieme a Ghali, Sfera Ebbasta e Shiva, ma prima di salire sul palco ci incontriamo per una breve chiacchierata. Arriva puntuale, indossa la maschera, elemento che lo caratterizza sin dagli inizi della sua carriera, e inizia subito a raccontarmi i suoi tantissimi nuovi progetti. Sì, tanti, unici e interessanti. E soprattutto che superano i confini classici.

La collaborazione con Farruko e Sofía Reyes

Partiamo subito dalla musica e gli chiedo della nuova collaborazione con Farruko e Sofía Reyes, Old Habits (From Delta Force Game): “Con questo brano torno a lavorare con due artisti incredibili. In passato ho lavorato con entrambi, ma questa è la prima volta tutti e tre insieme. La canzone è la perfetta unione di melodie quasi sognanti con due voci potenti e delicate allo stesso tempo, che hanno una storia da raccontare e che si fondono perfettamente con il mio mondo. A Old Habits (From Delta Force Game) abbiamo iniziato a lavorare circa due anni fa: ho chiesto a Sofía di pensare a delle idee, cosa che ho fatto anche con Farruko. È bello poter vedere la progressione del lavoro, osservare come crescono i brani e le collaborazioni tra artisti anche diversi, ma che insieme creano qualcosa di unico, proprio come quello che abbiamo fatto noi. Le cose belle hanno bisogno di tempo, e questa nuova produzione ne è la testimonianza” spiega Walker, che trasmette entusiasmo attraverso i suoi occhi blu che emergono dal viso coperto da una maschera nera.

Il mondo di Walker

Non solo musica, però: nel mondo dell’artista norvegese ci sono soprattutto i fan, da sempre al centro della sua musica. Per ridurre sempre più le distanze, Walker ha da poco svelato World of Walker, uno spazio digitale che permette di accedere a contenuti esclusivi e conoscere da vicino il mondo dell’artista di Faded: “Volevo fare qualcosa di concreto per i miei fan, senza la presenza dell’algoritmo. Volevo creare qualcosa di bello e unico, proprio perché i miei fan sono il cuore di tutto. Non so se funzionerà, diciamo che lo spero. E magari, chissà: potrà essere un esempio anche per altri artisti” racconta Walker.