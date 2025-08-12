La band si è esibita sul Main Stage nel corso della sesta giornata. Abbiamo intervistato la voce e fondatore del gruppo subito dopo lo show. Il cantautore ci ha annunciato l’arrivo del nuovo album: “Sarà diverso dagli altri”

Una statuetta ai Grammy Awards grazie alla hit Feel It Still e tre nomination ai Billboard Music Awards, i Portugal. The Man sono tra le formazioni più eclettiche della scena discografica mondiale. Lunedì 11 agosto il gruppo si è esibito sul Main Stage dello Sziget Festival 2025 (LA GUIDA COMPLETA). Abbiamo intervistato John Gourley, voce e fondatore della band, subito dopo lo show.

portugal. the man, John Gourley annuncia il nuovo album Grande chiusura per l’edizione 2025 dello Sziget Festival. I Portugal. The Man, guidati da John Gourley, hanno portato il loro stile inconfondibile sul Main Stage. A circa vent’anni dall’uscita dell’album di debutto Waiter: "You Vultures!”, il fondatore e cantautore ha annunciato l'arrivo del nuovo progetto discografico nel mese di novembre. Ecco la nostra intervista. Concerto appena terminato, come hai scelto la scaletta? È stata la nostra prima volta qui, non ci eravamo mai stati. Quando ho dovuto scegliere la scaletta ho guardato il tempo a disposizione: un’ora. Nei nostri live tendiamo a improvvisare molto quindi avremmo potuto fare circa dieci canzoni proponendo anche alcuni dei brani più vecchi. Un brano che senti più vicino? Un brano della scaletta che sento vicino è All Your Light (Times Like These) perché lo abbiamo proposto in modo libero. Quella canzone è la miglior rappresentazione di me stesso. Cosa vuoi lasciare alle persone? Spero che le persone se ne vadano con un senso di apprezzamento verso gli altri dopo aver condiviso questa esperienza insieme. È una sensazione che dovremmo provare sempre. Io mi sento molto fortunato e grato quando trascorro del tempo con gli amici creando nuovi ricordi. È bello potersi domandare con chi andrai a quel festival il prossimo anno. Approfondimento Sevdaliza si racconta a Sky TG24: “Siamo in continua evoluzione”