Napoli incontra Riccione: la scaletta esplosiva del live di Luchè

Musica
Giuditta Avellina

©Getty

Luchè si esibisce a Riccione l’8 agosto al Versus Festival: ecco la possibile scaletta, con un mix tra nuovi brani da Il mio lato peggiore e successi che ne hanno segnato la carriera

Quando Napoli incontra Riccione, la Riviera si accende di street rap: venerdì 8 agosto, Luchè sale sul palco del Versus Festival con l’intensità di un manifesto di generazione. Tra ritornelli che raccontano identità e beat che scuotono, il rapper napoletano sta per consegnare alla piazza estiva ciò che è: una parabola sonora fatta di fede, strade e sincerità .Luchè arriva allo Space Riccione con un carico emotivo potente: Il mio lato peggiore, sesto album solista pubblicato il 16 maggio, ha rappresentato un’uscita imponente, un "ritratto impietoso e tormentato" secondo le critiche, con 18 tracce dense di collaborazioni prestigiose e già certificato disco d’oro.  Il progetto include brani che riflettono differenti facce del suo percorso: dai robusti banger in stile Anno fantastico (feat. Shiva e Tony Boy) ai brani più dolorosi come Nessuna o Autostima, uno sfogo lucido e ha tagliato nel genere “conscious hip hop”. Il disco include anche collaborazioni con nomi del calibro di Sfera Ebbasta, Geolier, Rose Villain e Giorgia, confermando il suo posizionamento tra le voci più trasversali del panorama.

Perché Luchè è così atteso

La sua carriera è una testimonianza di coerenza e crescita: da membro dei Co’Sang ad artista solista pluripremiato, ha ottenuto 18 dischi di platino e 9 d’oro. Inoltre, il suo ritorno con questo album è avvenuto dopo la reunion del duo Co’Sang nel 2024 con Dinastia, anch’esso primo in classifica. Insomma, dall’essere ospite a Sanremo (con Geolier, Guè e Gigi D'Alessio nel 2024), al ruolo di produttore e fondatore dell’etichetta BFM Music, Luchè ha saputo ridefinire il suo spessore artistico.

La possibile scaletta del concerto dell' 8 agosto a Riccione

Basata sulle canzoni più eseguite nel Summer Tour 2025, ecco una possibile sequenza del live di Luchè:

  1. Autostima

  2. Il mio lato peggiore

  3. Slang

  4. Star

  5. L’ultima volta

  6. Chico

  7. Casa mia

  8. Autostima (drive emotivo iniziale)

  9. Miami Vice (feat. Sfera Ebbasta & Simba La Rue)

  10. Ginevra (feat. Geolier)

  11. Un milione di mani (feat. Rose Villain)

  12. Nessuna

  13. Anno fantastico (feat. Shiva & Tony Boy)

  14. Ti amo

  15. Attraverso me

  16. La notte di San Lorenzo

  17. Non abbiamo età

  18. Password

  19. Finale trionfale: Tutto di me o Torna da me

Il live di Luchè a Riccione sarà l’occasione per celebrare una rinascita artistica, una leggenda in divenire del rap italiano—un’artista che abbraccia la sua parte oscura e la trasforma in racconto condiviso.

