Napoli incontra Riccione: la scaletta esplosiva del live di Luchè

Quando Napoli incontra Riccione, la Riviera si accende di street rap: venerdì 8 agosto, Luchè sale sul palco del Versus Festival con l’intensità di un manifesto di generazione. Tra ritornelli che raccontano identità e beat che scuotono, il rapper napoletano sta per consegnare alla piazza estiva ciò che è: una parabola sonora fatta di fede, strade e sincerità .Luchè arriva allo Space Riccione con un carico emotivo potente: Il mio lato peggiore, sesto album solista pubblicato il 16 maggio, ha rappresentato un’uscita imponente, un "ritratto impietoso e tormentato" secondo le critiche, con 18 tracce dense di collaborazioni prestigiose e già certificato disco d’oro. Il progetto include brani che riflettono differenti facce del suo percorso: dai robusti banger in stile Anno fantastico (feat. Shiva e Tony Boy) ai brani più dolorosi come Nessuna o Autostima, uno sfogo lucido e ha tagliato nel genere “conscious hip hop”. Il disco include anche collaborazioni con nomi del calibro di Sfera Ebbasta, Geolier, Rose Villain e Giorgia, confermando il suo posizionamento tra le voci più trasversali del panorama.