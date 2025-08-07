Napoli incontra Riccione: la scaletta esplosiva del live di Luchè

Luchè si esibisce a Riccione l’8 agosto al Versus Festival: ecco la possibile scaletta, con un mix tra nuovi brani da Il mio lato peggiore e successi che ne hanno segnato la carriera
Quando Napoli incontra Riccione, la Riviera si accende di street rap: venerdì 8 agosto, Luchè sale sul palco del Versus Festival con l’intensità di un manifesto di generazione. Tra ritornelli che raccontano identità e beat che scuotono, il rapper napoletano sta per consegnare alla piazza estiva ciò che è: una parabola sonora fatta di fede, strade e sincerità .Luchè arriva allo Space Riccione con un carico emotivo potente: Il mio lato peggiore, sesto album solista pubblicato il 16 maggio, ha rappresentato un’uscita imponente, un "ritratto impietoso e tormentato" secondo le critiche, con 18 tracce dense di collaborazioni prestigiose e già certificato disco d’oro. Il progetto include brani che riflettono differenti facce del suo percorso: dai robusti banger in stile Anno fantastico (feat. Shiva e Tony Boy) ai brani più dolorosi come Nessuna o Autostima, uno sfogo lucido e ha tagliato nel genere “conscious hip hop”. Il disco include anche collaborazioni con nomi del calibro di Sfera Ebbasta, Geolier, Rose Villain e Giorgia, confermando il suo posizionamento tra le voci più trasversali del panorama.
Perché Luchè è così atteso
La sua carriera è una testimonianza di coerenza e crescita: da membro dei Co’Sang ad artista solista pluripremiato, ha ottenuto 18 dischi di platino e 9 d’oro. Inoltre, il suo ritorno con questo album è avvenuto dopo la reunion del duo Co’Sang nel 2024 con Dinastia, anch’esso primo in classifica. Insomma, dall’essere ospite a Sanremo (con Geolier, Guè e Gigi D'Alessio nel 2024), al ruolo di produttore e fondatore dell’etichetta BFM Music, Luchè ha saputo ridefinire il suo spessore artistico.
La possibile scaletta del concerto dell' 8 agosto a Riccione
Basata sulle canzoni più eseguite nel Summer Tour 2025, ecco una possibile sequenza del live di Luchè:
Autostima
Il mio lato peggiore
Slang
Star
L’ultima volta
Chico
Casa mia
Autostima (drive emotivo iniziale)
Miami Vice (feat. Sfera Ebbasta & Simba La Rue)
Ginevra (feat. Geolier)
Un milione di mani (feat. Rose Villain)
Nessuna
Anno fantastico (feat. Shiva & Tony Boy)
Ti amo
Attraverso me
La notte di San Lorenzo
Non abbiamo età
Password
Finale trionfale: Tutto di me o Torna da me
Il live di Luchè a Riccione sarà l’occasione per celebrare una rinascita artistica, una leggenda in divenire del rap italiano—un’artista che abbraccia la sua parte oscura e la trasforma in racconto condiviso.