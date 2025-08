Geolier, la possibile scaletta del concerto a Catania

geolier a catania, la possibile scaletta del concerto

L’attesa è quasi terminata. Dopo lo spettacolo di Campobasso, il rapper salirà sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle sue serate, attesi i suoi grandi successi: da Come vuoi a Money passando per Episodio d'amore. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto di Messina nel luglio dello scorso anno:

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat’ tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Già lo sai

Voglij sul a te

Na catena

Emirates

Sarò con te

L’ultima poesia

Napoletano

I p’ me, tu p’ te

M’ manc

X caso

Io t’o giur

Campioni d’Italia

Ammo ma c t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P Secondigliano

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give You My Love