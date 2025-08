Geolier, la possibile scaletta del concerto a Campobasso

In attesa degli appuntamenti negli stadi nel 2026, Geolier sarà in concerto a Campobasso . Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo spettacolo del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

geolier a campobasso, la possibile scaletta del concerto

Grande attesa per il nuovo appuntamento live di uno dei protagonisti indiscussi della scena discografica italiana. Sabato 2 agosto Geolier sarà in concerto all’Area Eventi Nuovo Romagnoli di Campobasso per lo spettacolo inserito nel cartellone del Campobasso Summer Festival. Secondo quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.

Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Come Vuoi a Money passando per I p' me, tu p' te presentato sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti al concerto di Messina nel luglio del scorso anno:

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat’ tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Già lo sai

Voglij sul a te

Na catena

Emirates

Sarò con te

L’ultima poesia

Napoletano

I p’ me, tu p’ te

M’ manc

X caso

Io t’o giur

Campioni d’Italia

Ammo ma c t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P Secondigliano

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give You My Love