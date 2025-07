Il musicista e attivista irlandese rompe il silenzio sulla crisi umanitaria a Gaza con un appello diretto agli israeliani, pubblicato in prima pagina dal Daily Express

Una foto. Un bambino scheletrico che tende le mani per chiedere cibo. È bastata questa immagine, pubblicata in prima pagina dal Daily Express, per spingere Bob Geldof a rompere il silenzio. Il musicista e attivista irlandese, noto per aver organizzato il Live Aid nel 1985 contro la carestia in Etiopia, ha scritto un appello accorato rivolto direttamente al popolo israeliano. “Le immagini dei bambini e delle madri affamati a Gaza (LA DIRETTA) sono un abisso. Non si può più restare in silenzio”, ha dichiarato.

“Cos’è successo al popolo israeliano?” Nel suo intervento, Geldof si rivolge direttamente agli israeliani: “Qualunque sia la portata delle vostre sofferenze, passate e presenti, cosa vi è successo per permettere una tale sofferenza?”. E ancora: “Avete costretto persone in ghetti senza via d’uscita, e ora le lasciate morire di fame. Non si può più giustificare tutto con gli orrori del 7 ottobre. Siete andati ben oltre”. Le sue parole sono dure, ma cariche di disperazione. “Il vostro governo e il vostro esercito sembrano fuori controllo. Nessun obiettivo di guerra, nessun futuro immaginato può giustificare questa vergogna”. Approfondimento Live Aid: quando la musica provò a cambiare il mondo