Spaghetti Festival, grande successo a Roma

Davide Dose, fondatore e direttore artistico, ha dichiarato: “Quando abbiamo immaginato Spaghetti Festival abbiamo pensato a qualcosa che andasse oltre la musica. Volevamo creare un luogo in cui si potesse ascoltare, parlare, ridere, ballare e ragionare insieme"

Sabato 19 e domenica 20 luglio, l’interno degli spazi della Città dell’Altra Economia, in collaborazione con Testaccio Estate, ha ospitato Spaghetti Festival, l’amato appuntamento che ha riunito musica, comedy e talk sotto il cielo romano. Grandi protagonisti della scena discografica italiana si sono alternati sul palco: da Joan Thiele (FOTO) a Giuse The Lizia passando per Emma Nolde e Anna Castiglia.