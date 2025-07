Lazza, la possibile scaletta del concerto a Salerno

lazza a salerno, la possibile scaletta del concerto

Circa tre ore di musica per oltre quaranta brani con tanti ospiti, Lazza ha incendiato San Siro con uno spettacolo straordinario. Dopo lo show, l’artista ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Due anni fa ero a San Siro per il derby, ho guardato negli occhi mio padre e gli ho detto ‘Le vedi tutte queste persone? Tra due anni le faccio da solo’”.

L’artista ha proseguito: “È solo una bugia che uno stadio si riempie in undici, ed è vero che il primo stadio non si scorda mai, ma il primo San Siro si scorda ancora meno. Volevo ringraziare chiunque abbia contribuito a rendere possibile tutto questo. Le cose belle si fanno in famiglia, che è esattamente quello che siete voi per me. Grazie”.

Giovedì 24 luglio Lazza sarà protagonista al Salernosounds. Stando a quanto ripotato su Ticketone, lo show, in programma alle ore 21.30, si svolgerà presso Piazza della Libertà - Arena Grandi Eventi. Al momento la voce di 100 messaggi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Questi i brani proposti al concerto di San Siro:

1. OUVERTURE 3

2. ABITUDINE

3. MOLOTOV

4. ZONDA

5. RE MIDA

6. CASANOVA

7. CERTE COSE

8. MOB

9. MEZZE VERITÀ

10. PORTOCERVO

11. PANICO

12. VERDI NEI VIOLA

13. OUVERFOUR

14. SENZA RUMORE

15. BUIO DAVANTI

16. CATRAME

17. J

18. 24H

19. BBE

20. NO INSTA

21. GIGOLÒ

22. HONEY

23. SUPERMAN

24. LARIO

25. PIOVE

26. G63

27. DDA

28. ZERI IN PIÙ

29. HOT

30. GHETTO SUPERSTAR

31. ALIBI

32. FENTANYL

33. GUCCI SKIMASK

34. NESSUNO

35. CHIAGNE

36. CENERE

37. CANZONE D’ODIO

28. USCITO DI GALERA

39. -3

40. MORTO MAI

41. 100 MESSAGGI

42. DOLCEVITA

43. FERRARI