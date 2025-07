Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Messina

A ottobre Marco Mengoni sarà in concerto nei palazzetti con numerosi appuntamenti: da Torino a Roma passando per Milano, Pesaro, Bologna, Firenze ed Eboli. In seguito, l'artista porterà la sua musica in giro per l’Europa: da Ginevra a Madrid

Dopo lo show allo stadio San Nicola di Bari, Marco Mengoni ( FOTO ) arriverà a Messina per gli ultimi due concerti della tournée. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.45 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette, attesi i grandi successi: da Guerriero a Due vite passando per L’essenziale. Come rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti a Lignano Sabbiadoro il 21 giugno:

Dopo le due date allo stadio San Siro di Milano, la voce di Pronto a correre ha scritto sul suo profilo Instagram: “Questo concerto è un viaggio, un viaggio che sto facendo personalmente io e che volevo condividere con voi. So che non era facile crederci e anche per questo chi mi ha accompagnato e ha creduto in me, alla mia idea, dal primo momento, occupa e occuperà uno spazio tutto suo dentro di me”.

In seguito, l’artista ha ringraziato il pubblico: “Ogni sera mi tolgo le cuffie per sentirvi e ogni sera cantate sempre più forte, siete ovunque e il vostro abbraccio è immenso. Dopo quest’ultimo anno, un anno molto difficile per me, dove so di essere stato lontano, sentire questa vostra immensa fiducia ci ha reso una famiglia ancora più grande e per me tutto questo non era affatto scontato”. In queste settimane l’artista sta accompagnando il pubblico con il tormentone estivo Sto bene al mare in collaborazione con Rkomi e Sayf.