Irama, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nuovo appuntamento live con la musica di Irama . Dopo i due concerti sul palco dell’Unipol Forum di Assago, a inizio luglio il cantautore ha dato il via all’attesa tournée estiva. La voce di Nera salirà sul palco del Rock in Roma , ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

rock in roma 2025, la possibile scaletta del concerto di irama

Dopo la prima data del tour estivo, Irama ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower: “Il tour estivo è iniziato e l’arena di Verona è già sold out. Vedere così tanta gente, sentire tutto questo calore… non è qualcosa che do per scontato. Grazie a tutti. Ci vediamo in giro”. Martedì 22 luglio il cantante porterà la sua musica sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone dell’edizione 2025 del Rock in Roma. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale del festival, lo show avrà inizio alle ore 21.45. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma.

Al momento Irama (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Tu no a Mediterranea passando per La genesi del tuo colore. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 21 maggio ad Assago:

Bazooka

5 Gocce

Ali

Senz’anima

Tu no

Un giorno in più

Mediterranea

Crepe

Arrogante

Yo Quiero Amarte

È la luna

PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM

Nera

Giulia

Lentamente

Dedicato a te

Luna piena

La ragazza col cuore di latte

Bella e rovinata

Goodbye

Ovunque sarai

La genesi del tuo colore