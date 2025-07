È morto Marco Dionigi, il dj e producer aveva 55 anni

Marco Dionigi , dj e produttore musicale , attivo sulla scena del clubbing fin dai primi anni Novanta, è morto nella notte del 22 luglio . La notizia, che si è diffusa a mezzo social, è stata confermata dai post del suo management, DB Artists, e dai messaggi di cordoglio pubblicati sulle pagine dei locali dove storicamente Dionigi ha lavorato in postazione, come l'Alter Ego di Verona. Dionigi è morto nel sonno ma i dettagli sul decesso , a partire dalle cause, sono ancora da accertare . Il dj nato a Sommacampagna nel 1970 aveva cinquantacinque anni .

Lo sgomento dei fan

Sono ore di sgomento per tantissimi fan di Marco Dionigi che hanno ballato per anni sulla musica che il dj e produttore musicale ha suonato dalla sua consolle per oltre trent'anni.

Dionigi, che è considerato un grande protagonista della scena del clubbing nazionale e che ha legato parte della sua carriera all'Alter Ego, storica discoteca del veronese, tra le più apprezzate del Paese, è sempre stato ricercato e sperimentale.

DB Artists, il management che lo ha rappresentato, ha scelto di salutarlo con una foto in cui Dionigi è sorridente con le sue cuffie. La didascalia è breve ed esprime lo sconforto e l'incredulità che accompagnano questa morte prematura. "È stato un onore lavorare con te. Riposa in pace".

Ai post si sono accodate le risposte dei fan che hanno descritto l'esperienza delle notti in musica animate dal dj. Per molti si tratta di ricordi di serate spensierate e irripetibili. Qualcuno scrive di averlo sentito nei giorni scorsi. La morte del dj è difficile da accettare per chi lo ha conosciuto.