Lazza in concerto a Catania, la possibile scaletta

Il Locura Summer Tour di Lazza approda a Catania. Dopo aver pubblicato il l'album Locura e avere entusiasmato San Siro, queste nuove date sono una bella opportunità di incontro tra il rapper e il suo pubblico in costante crescita e che si affianca ai fan della prima ora. Nel corso dei concerti sarà dato spazio, in una scaletta ricca, a tutti i grandi classici della sua carriera. Non dovrebbero mancare, dunque, brani come Cenere, Re Mida e Panico. Non si esclude che possa essere una bella occasione per ascoltare dal vivo brani alcuni pezzi meno noti della sua discografia.