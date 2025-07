In autunno Marco Mengoni tornerà con venti appuntamenti nei palazzetti: dall’Inalpi Arena di Torino al Nelson Mandela Forum di Firenze. Dopo le date italiane, la voce di Guerriero partirà alla volta dell’Europa esibendosi in varie città: da Ginevra a Madrid

Doppio appuntamento nella Scala del Calcio. Domenica 13 e martedì 14 luglio Marco Mengoni approderà sul palco dello stadio San Siro per due serate di grande spettacolo. Ecco tuto quello che c’è da sapere sullo show della voce di Pronto a correre: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte. In autunno l’artista tornerà in tour nei palazzetti.

marco mengoni a san siro, la possibile scaletta del concerto Dopo Lignano Sabbiadoro, Napoli, Roma, Bologna e Torino, Marco Mengoni sarà in concerto a Milano. L’artista (FOTO) sarà protagonista di due show completamente sold out allo stadio San Siro. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la struttura: via piccolomini, 5, 20149, Milano. Secondo quanto annunciato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta delle due date, attesi i suoi grandi successi: da L’essenziale a Guerriero passando per Esseri umani, Io ti aspetto, No stress e Muhammad Ali. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni che sarebbero state eseguite alla data zero del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro: Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani Approfondimento Marco Mengoni concerto a Napoli: crociato contro guerre e ingiustizie

In autunno Marco Mengoni tornerà in concerto con ben venti appuntamenti in giro per l’Italia: dall’Inalpi Arena di Torino al Palazzo dello Sport di Roma passando per l’Unipol Arena di Bologna, il Nelson Mandela Forum di Firenze e il Palasele di Eboli. Ecco il calendario completo degli show: 8 ottobre - Torino, Inalpi Arena

9 ottobre - Torino, Inalpi Arena

12 ottobre - Milano, Unipol Forum

13 ottobre - Milano, Unipol Forum

15 ottobre - Milano, Unipol Forum

17 ottobre - Milano, Unipol Forum

21 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo

22 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo

24 ottobre - Bologna, Unipol Arena

25 ottobre - Bologna, Unipol Arena

28 ottobre - Firenze, Mandela Forum

29 ottobre - Firenze, Mandela Forum

31 ottobre - Firenze, Mandela Forum

2 novembre - Eboli, Palasele

4 novembre - Eboli, Palasele

5 novembre - Eboli, Palasele

8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport

9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport

12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport

13 novembre, Roma - Palazzo dello Sport Approfondimento Marco Mengoni, le lacrime al concerto: "Grazie mamma, grazie"