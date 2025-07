Willie Peyote, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nelle prossime settimane il rapper proseguirà la lunga tournée estiva esibendosi sui palchi di numerose città italiane: da Milano a Mantova passando per Brescia, Napoli, Udine, Lecce e Pescara

Dopo gli show di Collegno, Modena e Cattolica, Willie Peyote porterà la sua musica sul palco del Rock in Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

willie peyote a roma, il concerto Martedì 8 luglio il rapper si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel ricco cartellone dell’edizione 2025 del festival, questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della manifestazione, i cancelli apriranno alle ore 19.00, mentre lo show inizierà alle ore 21.45. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi successi più celebri. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni che sarebbero state eseguite il 25 giugno a Collegno. Che bella giornata

Sulla riva del fiume

Giorgia nel paese che si meraviglia

Io non sono razzista ma…

Buon auspicio

Portapalazzo

I cani

Next

Metti che domani

Willie Pooh

Chissà

Etichette

Un tempo piccolo

Giusto la metà di me

Aglio e olio

Oscar Carogna

Preso blu

La tua futura ex moglie

La nostra pelle

C’era una vodka

Ottima scusa

Le chiavi in borsa

Grazie ma no grazie

Mai dire mai (la locura)

E allora ciao

Dopo il concerto all’Ippodromo delle Capannelle, Willie Peyote proseguirà la lunga tournée in giro per l’Italia esibendosi in varie città: da Milano a Mantova passando per Brescia, Napoli, Udine, Lecce e Pescara. Queste tutte le prossime date in programma: 10.07, MILANO - Parco della Musica di Milano

11.07, BRESCIA - Brescia Summer Music

17.07, MARINA DI ALTIDONA (FM) - Wondergate Festival

19.07, NAPOLI - Ex Base NATO

28.07, UDINE - Udinestate

01.08, BISCEGLIE (BT) - Dolmen Summer Fest

02.08, LECCE - Oversound Music Festival

05.08, ZAFFERANA ETNEA (CT) - Sotto il Vulcano Fest

09.08, EDOLO (BS) - Vallecamonica Summer Music

11.08, PESCARA - Zoomusic Fest

27.08, MANTOVA - Palazzo Te

28.08, CELLA MONTE (AL) - Jazz Re-Found

29.08, EMPOLI (FI) - Beat Festival