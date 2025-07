Simone Cristicchi, concerto ad Aosta annullato per problemi di salute

Il concerto di Simone Cristicchi in programma per venerdì 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, è stato annullato a causa di un problema di salute dell’artista. A renderlo noto sono stati gli organizzatori della rassegna Aosta Classica, che in un comunicato ufficiale hanno spiegato: "A seguito di un sopravvenuto problema di salute dell'artista", il concerto non avrà luogo. Nella nota non vengono forniti ulteriori dettagli sulle condizioni del cantautore romano, tra le voci più apprezzate della scena musicale italiana, autore di brani iconici come Ti regalerò una rosa e da anni impegnato anche come autore teatrale e divulgatore culturale. "L'artista e l'organizzazione – si conclude la comunicazione – si scusano con il pubblico per l'inconveniente e ringraziano per l'affetto e la comprensione dimostrati".