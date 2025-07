Simone Cristicchi in tour con Dalle Tenebre alla Luce

“Per me tornare in tour è reinventarsi ogni volta. E poi, mi diverto.” Parola di Simone Cristicchi, cantautore, attore, scrittore e artista trasversale, pronto a ripartire con il suo nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce - Summer Tour 2025, al via il 12 luglio dal Forte di Bard (AO) per un mese di concerti in giro per l’Italia, da Verona a Paestum, passando per Cervere, Fiesole, Palmanova, Marina di Pietrasanta, Catona e Mesagne.

Un tour nato sulla scia dell’ultimo album Dalle Tenebre alla Luce, pubblicato lo scorso 14 febbraio dopo undici anni di attesa, e che coincide con un anniversario importante: i vent’anni di carriera discografica di Cristicchi, che nel 2005 conquistò tutti con Vorrei cantare come Biagio. “Antonacci fu il primo a sentire quel brano e mi invitò ad aprire i suoi concerti nei palazzetti. In un giorno passai da venti persone a diecimila.”

Ma per Cristicchi, il tour non è solo musica: è racconto, poesia, ironia e teatro, con quella cifra stilistica che lo ha reso unico nel panorama italiano. “Sarà uno show completo, con una parte teatrale, storie e poesia. Una finestra su una dimensione tutta mia”, spiega l’artista, che per la prima volta porterà sul palco l’intero nuovo album, da Quando sarai piccola (presentato a Sanremo) a Cade, un brano che invita a trovare l’energia anche quando tutto sembra destinato a crollare.